“Tutti amano Flynn”: Milo Manheim racconta la pressione di interpretare Flynn Rider nel live-action di Rapunzel

A oltre quindici anni dall’uscita del film animato originale, Disney ha ufficialmente avviato il remake live-action di Rapunzel – L’intreccio della torre. Nel nuovo adattamento, Teagan Croft vestirà i panni di Rapunzel, mentre Milo Manheim interpreterà Flynn Rider, alias Eugene Fitzherbert. Il casting di Madre Gothel non è stato ancora annunciato, anche se Kathryn Hahn è tra i nomi più chiacchierati.

Intervistato da Entertainment Tonight, Manheim ha raccontato senza filtri l’emozione — e la pressione — di raccogliere l’eredità di uno dei personaggi Disney più amati. «Sono nervoso, non lo nego», ha spiegato l’attore. «Rispetto tantissimo Flynn e questo film. È uno dei miei preferiti. So che tutti amano Flynn, e sto cercando di fare del mio meglio per soddisfare le aspettative».

Tra fedeltà al classico e nuove sfide fisiche

Manheim ha chiarito che il suo obiettivo non è imitare pedissequamente il personaggio animato, ma catturarne lo spirito. «Posso solo essere fedele a me stesso e provare a incarnare l’anima del cartone», ha detto, sottolineando come la sfida più grande non sia solo il confronto con i fan.

L’attore ha infatti ammesso di essere preoccupato anche per le richieste fisiche del ruolo: «Sono nervoso per cavalcare cavalli, saltare sui tetti… sono molto meno atletico di quanto Disney pensi». Una dichiarazione ironica, che restituisce però la dimensione concreta di un remake che punterà molto sull’azione dal vivo.

Nonostante tutto, l’entusiasmo resta altissimo. Le riprese dovrebbero svolgersi in Spagna a partire da giugno, e Manheim non vede l’ora di lavorare sul set insieme a Croft, che ha definito «fantastica» e «un raggio di sole». Tra le scene che sogna di reinterpretare, l’attore ne ha scelta una simbolica: I’ve Got a Dream, l’iconico numero musicale ambientato allo Snuggly Duckling.

Al momento Disney non ha annunciato una data di uscita ufficiale, ma il live-action di Rapunzel è atteso indicativamente per il 2027, confermandosi come uno dei progetti più ambiziosi del nuovo ciclo di remake dello studio.