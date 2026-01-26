Chris Pine esclude un possibile ritorno del capitano Kirk in Star Trek 4

Nel 2009, Star Trek di J.J. Abrams è stato un reboot cinematografico che ha ridefinito il modo in cui una generazione vede il franchise. Il film vedeva come protagonisti Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldaña e Karl Urban tra gli altri. Il film ha poi dato vita a due sequel, Into Darkness – Star Trek nel 2013 e Star Trek: Beyond nel 2016. Inizialmente era previsto un quarto capitolo, ma è rimasto in fase di sviluppo per quasi un decennio.

Ora, quando gli è stato chiesto di Star Trek 4 al Sundance Film Festival, Pine non si è mostrato particolarmente ottimista riguardo alla possibilità di riprendere il ruolo del capitano James T. Kirk. “Probabilmente ne sapete più di me”, ha detto l’attore (come riportato da Comic Book Resources). Per quanto riguarda i consigli che darebbe al prossimo equipaggio dell’Enterprise, Pine ha aggiunto: “Consigli? Divertitevi, buona fortuna, lunga vita e prosperità“.

Va notato che questa risposta è in netto contrasto con la precedente posizione di Pine su Star Trek 4. Ancora nel 2024, l’attore era entusiasta all’idea di riprendere il ruolo di Kirk. Pine ha ribadito che i membri del cast “si piacciono molto” e “si divertono molto a recitare insieme”. Inoltre, Pine ha trovato intrigante l’idea di interpretare un Kirk più anziano quasi un decennio dopo, per via di come ciò potrebbe influenzare il suo arco narrativo. “Ora sono molto più vecchio, quindi sarei curioso di sapere dove ci porterà la prossima storia in termini di cosa potrebbe essere e di cosa abbiamo detto alla stampa”, aveva concluso.

Oltre a Pine, anche Quinto, che ha interpretato il giovane Spock, si era detto “aperto all’idea”, sottolineando che, nonostante il loro universo inizi con i protagonisti in versione più giovane, non ci sono limiti di età in Star Trek. “Il cast originale ha girato film per decenni, fino a oltre i 50 e i 60 anni”, ha detto Quinto. “Le storie potrebbero essere diverse. Forse non correremo così veloci sugli altri pianeti, ma penso che tutto sia possibile“.

“Penso che non ci sia niente di più appagante per un artista che tornare a qualcosa dopo che è passato del tempo e coltivare un rapporto con essa da una prospettiva completamente diversa e da un punto di vista completamente nuovo”, aveva concluso. Nonostante l’iniziale disponibilità di Pine e Quinto a tornare, Star Trek 4 è sembrato sempre meno probabile con il passare degli anni e il loro parere a riguardo potrebbe essere ora cambiato, almeno per quanto riguarda Pine.

Nel novembre 2025 è stato annunciato che era in fase di sviluppo un nuovo film di Star Trek, ma questo progetto sarebbe stato un altro reboot, estraneo ai film di Abrams. Jonathan Goldstein e John Francis Daley sono stati incaricati di scrivere la sceneggiatura, anche se non sono state fornite ulteriori informazioni sulla data di uscita. Sebbene Star Trek 4 sia effettivamente morto, il franchise è così vasto che la sua cancellazione non significa che Pine e Quinto non torneranno mai più, sia in un film, in un cartone animato o in una delle sue numerose serie.