Catherine O’Hara, addio all’attrice. Aveva 71 anni

Chiara Guida

Catherine O’Hara, attrice, comica e sceneggiatrice canadese-statunitense, si è spenta il 30 gennaio 2026 all’età di 71 anni. La notizia della sua morte, confermata dal suo manager a Variety, è stata resa pubblica il 30 gennaio 2026. Al momento non sono state rese note le cause del decesso.

Nata il 4 marzo 1954 a Toronto, Ontario, O’Hara ha iniziato la sua carriera nelle arti performative entrando nel circuito della commedia e dell’improvvisazione. La sua prima grande vetrina fu con il cast di Second City Television (SCTV), lo show sketch canadese che negli anni ’70 e ’80 lanciò diversi talenti comici e per il quale O’Hara ricevette ampia attenzione.

Nel corso di oltre quattro decenni di attività, O’Hara ha attraversato generi e formati con la stessa versatilità che la contraddistingueva. Ha recitato in commedie irriverenti, film di culto e serie televisive acclamate: dai ruoli nei classici Mamma, ho perso l’aereo – in cui interpretava la madre di Kevin McCallister – alle collaborazioni frequenti con Christopher Guest in mockumentary come Best in Show e A Mighty Wind.

Un punto di svolta nella percezione del grande pubblico fu il suo coinvolgimento nella serie Schitt’s Creek, dove vestiva i panni di Moira Rose. La performance le valse riconoscimenti prestigiosi tra cui un Primetime Emmy Award, un Golden Globe e Screen Actors Guild Awards, consolidando il suo status di figura di primo piano nel panorama televisivo.

Oltre alla commedia, O’Hara ha dimostrato la sua gamma artistica in ruoli più drammatici e in produzioni di rilievo, comparendo in serie come The Last of Us (stagione 2) e in produzioni di grande diffusione internazionale fino agli ultimi anni di carriera.

Personalmente, era sposata con il production designer Bo Welch e madre di due figli. Il suo lavoro ha lasciato un’impronta significativa nel cinema e nella televisione, con una reputazione costruita su acume comico, versatilità interpretativa e una presenza capace di attraversare generazioni.

Catherine O’Hara sarà ricordata come una delle voci più originali e influenti della commedia moderna, la cui carriera ha ispirato colleghi e spettatori in tutto il mondo.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
