Se I Peccatori ti ha conquistato, ecco 8 film storici sui vampiri da recuperare

Miles Caton in I peccatori (2025)
© Warner Bros

Con I Peccatori, Ryan Coogler firma un racconto vampiresco profondamente diverso dal canone classico: ambientato nel Sud degli Stati Uniti durante l’era delle leggi Jim Crow, il film intreccia horror, storia e identità culturale, trasformando il mito del vampiro in una metafora politica e sociale. I gemelli Smoke e Stack, interpretati entrambi da Michael B. Jordan, tornano nella loro città natale con il sogno di ricominciare, solo per ritrovarsi a combattere una minaccia soprannaturale che affonda le radici in un passato ancora più oscuro.

Se la passion per I Peccatori ti travolge, esistono però diversi film in costume che hanno già esplorato il vampirismo come strumento per raccontare epoche, conflitti e ossessioni. Ecco otto film vampireschi in costume perfetti per entrare nel mood prima dell’uscita del film di Coogler.

8
Van Helsing spiegazione finale

Van Helsing (2004): il monster movie gotico in chiave action

 

Diretto da Stephen Sommers, Van Helsing è un concentrato di immaginario gotico e spettacolo puro. Ambientato nell’Europa dell’Ottocento, il film rilegge i mostri classici Universal in chiave iper-cinetica. Pur lontano dal tono di Sinners, condivide l’idea del mito riletto attraverso un linguaggio moderno e pop.

7
Salem's Lot

Salem’s Lot (2024): il vampiro nella provincia americana

L’ultima trasposizione del romanzo di Stephen King, Salem’s Lot, ambienta il suo incubo negli anni ’70, ma mantiene una forte impronta da racconto d’epoca. Come I Peccatori, utilizza una comunità chiusa e apparentemente ordinaria per mostrare come il male possa insinuarsi lentamente e divorare tutto dall’interno.

6
Intervista col Vampiro

Intervista col Vampiro (1994): l’immortalità come condanna storica

Il film di Neil Jordan Intervista col Vampiro attraversa secoli di storia americana ed europea, raccontando il vampirismo come una maledizione esistenziale. Il legame con I Peccatori  sta nell’uso del passato per riflettere su identità, colpa e memoria.

5
Gemma Artenton in Byzantium
Cortesia OFFICINE UBU

Byzantium (2012): vampirismo e marginalità

Ancora Neil Jordan firma Byzantium, un racconto intimo e tragico su due vampiri in fuga attraverso i secoli. Il film dialoga con Sinners per la sua attenzione ai temi dell’oppressione e dell’esclusione, declinati però attraverso una prospettiva femminile.

4
Liam Cunningham in Demeter - Il risveglio di Dracula

The Last Voyage of the Demeter (2023): Dracula come horror di sopravvivenza

Con The Last Voyage of the Demeter, il mito di Dracula diventa un survival claustrofobico ambientato in mare aperto. Proprio come Sinners, il film prende un frammento di mito classico e lo trasforma in un racconto di assedio e resistenza.

3
Shadow of the Vampire
© 2001 – Lions Gate Films

Shadow of the Vampire (2000): arte, ossessione e vampirismo

Questo gioiello metacinematografico, Shadow of the Vampire, immagina che l’attore Max Schreck fosse davvero un vampiro durante le riprese di Nosferatu. Un film che riflette su creazione artistica e sacrificio, temi che riecheggiano anche nella centralità della musica in Sinners.

2
Gary Oldman in Dracula di Bram Stoker (1992)
Foto di American Zoetrope – © 1992

Bram Stoker’s Dracula (1992): l’epica romantica del vampiro

L’adattamento di Francis Ford Coppola, Bram Stoker’s Dracula, resta una delle più potenti incarnazioni cinematografiche del vampiro come figura tragica e romantica. La sua dimensione storica e sensoriale lo rende un tassello fondamentale del cinema vampiresco in costume.

1
Lily-Rose Depp in Nosferatu (2024)
Foto di Aidan Monaghan – © 2023 FOCUS FEATURES LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

Nosferatu (2024): il ritorno del vampiro come incubo primordiale

Con Nosferatu, Robert Eggers riporta il vampiro alle sue origini più disturbanti. Ambientato nell’Ottocento, il film fonde desiderio, morte e peste in un racconto che, come Sinners, utilizza il passato per parlare di paure profondamente contemporanee.

