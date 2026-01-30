Se I Peccatori ti ha conquistato, ecco 8 film storici sui vampiri da recuperare

Con I Peccatori, Ryan Coogler firma un racconto vampiresco profondamente diverso dal canone classico: ambientato nel Sud degli Stati Uniti durante l’era delle leggi Jim Crow, il film intreccia horror, storia e identità culturale, trasformando il mito del vampiro in una metafora politica e sociale. I gemelli Smoke e Stack, interpretati entrambi da Michael B. Jordan, tornano nella loro città natale con il sogno di ricominciare, solo per ritrovarsi a combattere una minaccia soprannaturale che affonda le radici in un passato ancora più oscuro.

Se la passion per I Peccatori ti travolge, esistono però diversi film in costume che hanno già esplorato il vampirismo come strumento per raccontare epoche, conflitti e ossessioni. Ecco otto film vampireschi in costume perfetti per entrare nel mood prima dell’uscita del film di Coogler.