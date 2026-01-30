Spider-Man: Brand New Day, un gadget della troupe svela un nuovo look dell’Uomo Ragno

Le riprese di Spider-Man: Brand New Day si sono concluse il mese scorso e, mentre nei prossimi mesi sono previste alcune riprese aggiuntive, alcuni gadget della troupe stanno già facendo il giro dei social media. Caratterizzati da un nuovo look oscuro dell’uomo ragno, la felpa con cappuccio (la si può vedere qui) è accompagnata da una lettera scritta a mano dal protagonista Tom Holland.

“Alla nostra incredibile troupe”, scrive l’attore. “Innanzitutto, sono molto triste che questa esperienza stia volgendo al termine. È stato un lavoro duro e impegnativo, ma lavorare con voi ogni giorno è stata una grande gioia. Grazie per aver reso questa esperienza di riprese la più creativa, appagante e divertente che io abbia mai avuto. Il vostro duro lavoro, la vostra dedizione, il vostro talento e la vostra gentilezza sono stati un vero piacere e non potrò mai ringraziarvi abbastanza. Mi è piaciuto molto ridere con voi e spero di poterlo fare ancora molte volte”.

“Questo film non sarebbe neanche lontanamente quello che sarà senza di voi”, ha continuato Holland. “Quindi grazie dal profondo del cuore e ci vediamo la prossima volta. Con affetto, Tom”. È un messaggio commovente, che dimostra quanto l’attore sia stato coinvolto nella realizzazione di Spider-Man: Brand New Day. L’attore ha infatti dichiarato in alcune interviste di essere stato più coinvolto nel processo creativo questa volta, in modo da poter dare ai fan ciò che desiderano. Viene però a questo punto lecito chiedersi se questo look “nero” dell’Uomo Ragno sulla felpa possa essere un’anticipazione del fatto che nel film il protagonista indosserà anche il celebre costume nero.

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa in rete, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.