Harry Potter: Nick Frost rivela il modo in cui ha ottenuto il ruolo di Hagrid

Nick Frost ha rivelato i passaggi bizzarri che ha seguito per ottenere il ruolo di Rubeus Hagrid nel prossimo reboot televisivo di Harry Potter della HBO. Frost ha infatti spiegato in un’intervista al Guardian che prima dell’audizione ha guardato tutti e otto i film originali di Harry Potter con la sua famiglia ogni Natale. Anche se guardare più volte il materiale originale ed essere un fan della serie non è molto sorprendente, a giudicare dall’enorme seguito della saga, Frost ha portato tutto questo a un nuovo livello. Ha infatti rivelato di aver scritto il nome di Hagrid circa 7.000 volte.

L’attore ha detto che il motivo per cui ha scritto il nome del personaggio così tante volte è stato perché glielo ha suggerito la sua compagna. La sera prima dell’audizione, ha deciso di “manifestare” se stesso ottenendo il ruolo nell’universo. Così, ha scritto Hagrid migliaia di volte mentre rivedeva i film originali, e ha funzionato. Certo, è stato probabilmente il talento dell’attore a fargli ottenere il ruolo, ma la sua storia lo rende ancora più interessante.

“Ho visto tutti i film. Li guardiamo tutti insieme come famiglia ogni anno a Natale. Iniziamo il 20 dicembre e finiamo una settimana e mezzo dopo. Prima che fossi scelto per interpretare Hagrid, la mia compagna mi ha suggerito di provare a manifestarlo. Così, lo scorso Natale, ho guardato tutti i film uno dopo l’altro sul canale Sky Harry Potter, mentre scrivevo la parola “Hagrid” 7.000 volte”.

Sebbene Frost abbia conquistato i responsabili del casting per il reboot della HBO, diverse persone erano scettiche, tra cui il regista di Harry Potter e la pietra filosofale e Harry Potter e la camera dei segreti, Chris Columbus. Il regista ha espresso sentimenti contrastanti sulla serie in uscita durante un’apparizione al podcast The Rest Is Entertainment. Ha convenuto che l’attore fosse perfetto per la parte, ma era perplesso sul motivo per cui la rete si fosse presa la briga di rifare Harry Potter se così tante cose sarebbero rimaste uguali.

Sebbene molti fan abbiano ignorato i commenti di Columbus, egli ha sollevato un punto piuttosto valido riguardo alla serie nel suo complesso e non ai suoi attori. Il remake di Harry Potter della HBO manterrà molti degli stessi elementi, tra cui l’assunzione di Warwick Davis per riprendere il ruolo del professor Filius Vitious. Anche se non è intrinsecamente una cosa negativa, Columbus ha affermato che tutte queste somiglianze vanificano lo scopo di un remake, che dovrebbe essere qualcosa di nuovo e offrire al pubblico qualcosa che non ha ancora visto. Tuttavia, per avere certezza di cosa cambierà e cosa rimarrà uguale, non resta che attendere dei primi trailer della serie.

Cosa sappiamo della serie HBO su Harry Potter

La prima stagione sarà tratta dal romanzo La pietra filosofale e abbiamo già visto alcuni altri momenti chiave del romanzo d’esordio di J.K. Rowling essere trasposti sullo schermo. La prima stagione di Harry Potter dovrebbe essere girata fino alla primavera del 2026, mentre la seconda stagione entrerà in produzione pochi mesi dopo. Ogni libro dovrebbe costituire una singola stagione, il che significa che avremo sette stagioni nell’arco di quasi un decennio.

HBO descrive la serie come un “adattamento fedele” della serie di libri della Rowling. “Esplorando ogni angolo del mondo magico, ogni stagione porterà ‘Harry Potter’ e le sue incredibili avventure a un pubblico nuovo ed esistente”, secondo la descrizione ufficiale. Le riprese dovrebbero avere inizio nel corso dell’estate 2025, per una messa in onda prevista per il 2026.

La serie è scritta e prodotta da Francesca Gardiner, che ricopre anche il ruolo di showrunner. Mark Mylod sarà il produttore esecutivo e dirigerà diversi episodi della serie per HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. La serie è prodotta da Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films.

Come già annunciato, Dominic McLaughlin interpreterà Harry, Arabella Stanton sarà Hermione e Alastair Stout sarà Ron. Il cast principale include John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton, Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid, Katherine Parkinson nel ruolo di Molly Weasley, Lox Pratt nel ruolo di Draco Malfoy, Johnny Flynn nel ruolo di Lucius Malfoy, Leo Earley nel ruolo di Seamus Finnigan, Alessia Leoni nel ruolo di Parvati Patil, Sienna Moosah nel ruolo di Lavender Brown, Bertie Carvel nel ruolo di Cornelius Fudge, Bel Powley nel ruolo di Petunia Dursley e Daniel Rigby nel ruolo di Vernon Dursley.

Si avranno poi Rory Wilmot nel ruolo di Neville Paciock, Amos Kitson nel ruolo di Dudley Dursley, Louise Brealey nel ruolo di Madama Rolanda Hooch e Anton Lesser nel ruolo di Garrick Ollivander. Ci sono poi i fratelli di Ron: Tristan Harland interpreterà Fred Weasley, Gabriel Harland George Weasley, Ruari Spooner Percy Weasley e Gracie Cochrane Ginny Weasley.

La serie debutterà nel 2027 su HBO e HBO Max (ove disponibile) ed è guidata dalla showrunner e sceneggiatrice Francesca Gardiner (“Queste oscure materie”, “Killing Eve”) e dal regista Mark Mylod (“Succession”). Gardiner e Mylod sono produttori esecutivi insieme all’autrice della serie J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films. La serie di “Harry Potter” è prodotta da HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television.