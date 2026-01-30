HomeSerie TvNews

Grey’s Anatomy 22×11: il promo anticipa il ritorno della serie il 26 febbraio su ABC

Di Redazione

-

Grey's Anatomy 22 Ellen Pompeo
© ABC/Disney+

Il medical drama più longevo della TV americana è pronto a tornare. Grey’s Anatomy ha svelato il promo ufficiale dell’episodio 11 della stagione 22, che segnerà la ripresa degli episodi inediti dopo la pausa.

L’episodio 22×11 andrà in onda il 26 febbraio negli Stati Uniti su ABC e, come anticipano le prime immagini, riporterà al centro le tensioni emotive e professionali che stanno attraversando il Grey Sloan Memorial Hospital.

22×11 andrà in onda il 26 febbraio negli Stati Uniti

Il promo suggerisce nuove sfide mediche ad alta intensità e dinamiche personali sempre più complesse per i protagonisti, in una stagione che continua a puntare sull’equilibrio tra casi clinici estremi e intrecci relazionali. Il ritorno della serie promette quindi di rilanciare i conflitti lasciati in sospeso e di preparare il terreno per sviluppi cruciali nella seconda metà della stagione.

