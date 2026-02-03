Christopher Nolan, Presidente della DGA, esprime “notevoli preoccupazioni” per l’acquisizione di Warner Bros da parte di Netflix

Christopher Nolan esprime “notevoli preoccupazioni” riguardo all’accordo tra Warner Bros. e Netflix dopo la fine della sua partnership quasi ventennale con lo studio. Nolan ha girato 10 film con Warner Bros. dal 2002 al 2020 prima di passare, a causa di disaccordi con la strategia di distribuzione simultanea dello studio nelle sale e su HBO Max nel 2021, alla Universal Pictures per Oppenheimer e il suo prossimo film, L’Odissea.

Nel dicembre 2025, un’onda d’urto epocale ha investito Hollywood quando Netflix ha annunciato un accordo per l’acquisizione di Warner Bros., incluso HBO Max, segnalando un ulteriore consolidamento nello streaming e sollevando preoccupazioni sul futuro a lungo termine del cinema. Nonostante la Paramount stia perseguendo un’offerta ostile per lo studio, si prevede che l’accordo si concluda nel 2026-2027 dopo l’approvazione delle autorità competenti.

Ora, nella sua prima intervista con Variety da quando è stato eletto presidente della Directors Guild of America (DGA), Nolan ha espresso “preoccupazioni molto, molto significative” riguardo all’assorbimento di Warner Bros. in Netflix:

Siamo molto, molto preoccupati su come tutto questo accadrà. Credo che sia un momento molto preoccupante per l’industria. La perdita di un grande studio è un duro colpo.

La DGA non ha ancora preso una posizione formale sul proposto accordo Netflix-Warner Bros., ma ha tenuto colloqui sia con il servizio di streaming che con Paramount, che sta preparando un’offerta ostile per lo studio. “Siamo interessati a saperne di più sui dettagli di come gestiranno queste cose”, afferma Nolan.

In risposta alle preoccupazioni sul futuro delle sale cinematografiche, il co-CEO di Netflix, Ted Sarandos, si è impegnato a mantenere una finestra di distribuzione di 45 giorni, sebbene la DGA abbia spinto per 60 giorni. Allo stesso tempo, David Ellison, CEO di Paramount Skydance, ha dichiarato che avrebbe preservato le finestre di distribuzione “sane e tradizionali” e aumentato il programma cinematografico dello studio unificato a 30 film all’anno.

Tuttavia, Nolan ha sottolineato che le finestre di distribuzione cinematografica non sono la preoccupazione principale:

Ci sono voci incoraggianti, ma non sono la stessa cosa degli impegni. La finestra di distribuzione cinematografica diventa una sorta di simbolo facilmente comprensibile per capire se la Warner Bros. sarà gestita come distributore cinematografico o se verrà integrata come servizio di streaming. Ma la realtà è che le questioni relative alla televisione e allo streaming sono molto più importanti per i nostri membri.

Oltre alla possibile assorbimento di Warner Bros. da parte di Netflix, il sindacato DGA sta anche affrontando la forte perdita di posti di lavoro e il rapido progresso dell’intelligenza artificiale, questioni che Nolan ha mostrato di comprendere con sicurezza, avvertendo che i cambiamenti tecnologici non dovrebbero essere usati come pretesto per indebolire i lavoratori:

Dobbiamo analizzare come i nuovi modelli abbiano creato questa discrepanza tra – francamente – il livello di produzione e la spesa complessiva del consumatore. È del tutto inaccettabile.

Christopher Nolan ha anche commentato la proposta del presidente Donald Trump di tassare al 100% i film prodotti all’estero e il calo dei posti di lavoro DGA dovuto a un calo della produzione nazionale, che non è dovuto principalmente alla concorrenza estera:

Non so come funzionerebbe un sistema tariffario. Devo dire che da quando il presidente Trump ha iniziato a diffondere queste idee, c’è un dibattito molto più serio da parte degli studios su come migliorare la situazione negli Stati Uniti – per essere completamente sinceri. Dal nostro punto di vista, si desidera un rimborso federale cumulabile del 25%, cumulabile con i rimborsi statali, per essere competitivi rispetto ad altri Paesi del mondo che stanno sottraendo produzione agli Stati Uniti grazie agli ottimi incentivi che offrono.

Se si considera la spesa complessiva del consumatore per i media, l’intrattenimento e il nostro lavoro, è estremamente stabile. Ma stiamo assistendo a un calo del 35-40% dell’occupazione per i nostri iscritti. Come si conciliano queste cose? Cosa sta succedendo agli investimenti? Perché non reinvestiamo nel consumatore? Perché il consumatore è investito nel nostro lavoro e lo apprezza moltissimo.

Ci saranno sempre alti e bassi nel livello di produzione. Questo è ovvio. È una realtà con cui fare i conti. Ma credo che stiamo assistendo a una discrepanza troppo grande tra il livello di investimento del consumatore e il modo in cui questo viene trasmesso ai nostri iscritti in termini di opportunità di lavoro.

Christopher Nolan ha anche affrontato il rischio di ulteriori perdite di posti di lavoro legate all’intelligenza artificiale, poiché il recente accordo tra Disney e OpenAI, che consente agli utenti di Sora di sperimentare con i suoi personaggi iconici, non ha fatto che aumentare tali preoccupazioni. Per la DGA, l’intelligenza artificiale solleva anche preoccupazioni circa la preservazione dell’integrità della visione creativa di un regista:

Lo considero un aspetto positivo in termini di definizione del principio di licenza. Ma finché non vedremo come questo verrà distribuito ai membri di tutti e tre i sindacati – cosa che, al momento, non sappiamo – è allora che queste aziende avranno il supporto delle corporazioni, quando avranno dimostrato come i creatori trarranno vantaggio da questo tipo di opportunità di licenza.

Bisogna avere voce in capitolo su come questo strumento viene utilizzato. Ci sono innumerevoli questioni legate al controllo del nostro lavoro e a come potrebbe essere manipolato attraverso l’intelligenza artificiale.