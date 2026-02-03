HomeCinema News2026

Nancy Meyers torna a dirigere un film con un cast pieno di star!

Di Chiara Guida

-

Penelope Cruz
Foto di Luigi de Pompeis © Cinefilos.it

Nancy Meyers torna dopo 11 anni con una commedia stellare guidata da Penélope Cruz, Kieran Culkin e Jude Law; la data di uscita è fissata per Natale 2027. La donna il cui nome è sinonimo del genere da lei creato – lungometraggi patinati, ambiziosi e sentiti con grandi star – scriverà e dirigerà una nuova commedia senza titolo per la Warner Bros., la cui uscita è prevista per Natale 2027.

Il progetto vedrà protagonisti Penélope Cruz, Kieran Culkin, Jude Law, Emma Mackey e Owen Wilson. Sebbene la trama del film sia attualmente segreta, Variety conferma che si tratta di una versione di “Paris Paramount“, il progetto che Meyers ha avviato per Netflix nella primavera del 2023. “Il film parla di un gruppo di persone che realizzano un film e della magia e del mistero di ciò che facciamo”, aveva precedentemente spiegato Meyers su Instagram.

Secondo quanto riferito, le trattative con Netflix si sono interrotte quando il budget del film è salito a 150 milioni di dollari, la piattaforma di streaming si è rifiutata di cedere oltre i 130 milioni di dollari. Inizialmente, il ruolo principale era stato affidato a Scarlett Johansson, una delle attrici più pagate del settore. Lei ha però poi dato precedenza a L’esorcista di Mike Flanagan alla Universal, ma rimane in attività alla Warner Bros. con un ruolo nel prossimo Batman Parte II di Matt Reeves.

Con tutti quegli zeri di budget, i dirigenti della Warner Bros. Motion Picture Group, Pam Abdy e Mike DeLuca, hanno raggiunto un accordo per resuscitare la sceneggiatura della Meyers e offrirla al pubblico affamato del suo fascino inconfondibile. Nancy Meyers produrrà il progetto con Ilona Herzberg. Diana Pokorny sarà la produttrice esecutiva.

I film della Meyers hanno incassato oltre 1 miliardo di dollari al botteghino mondiale, con titoli come Quello che le donne vogliono, Tutto può succedere, L’amore non va in vacanza, È complicato e la saga de Il padre della sposa. Fu candidata all’Oscar per la migliore sceneggiatura originale nel 1981 per il film rivelazione di Goldie Hawn Il soldato Benjamin. Un remake della sua commedia con Diane Keaton, Baby Boom, è attualmente in lavorazione presso Amazon MGM, diretto da Michael Showalter.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
