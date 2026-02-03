Frozen 3 ottiene promettenti aggiornamenti, tre anni dopo l’annuncio ufficiale del sequel Disney

Dopo una la lunga attesa, arrivano aggiornamenti entusiasmanti per Frozen 3. Su Instagram (qui il post), Josh Gad, la voce di Olaf, è infatti stato visto mentre teneva in mano un peluche del suo amato personaggio e faceva il numero tre con le dita. È affiancato da Lee, Correy e dalla produttrice Christina Chen mentre stanno in piedi davanti ai disegni di Olaf su una lavagna bianca. La didascalia di Gad recita: “La terza volta è sempre quella buona”, seguita da un’emoji di un pupazzo di neve e “È ora di costruire un altro pupazzo di neve. #frozen3”.

Sebbene la Disney non abbia annunciato ufficialmente che la produzione di Frozen 3 sia in corso, la foto di Gad con i registi e il produttore è un segnale promettente di progressi significativi. L’inizio delle riprese, o il fatto che siano imminenti, fa ben sperare che l’atteso sequel possa rispettare la data di uscita prevista per la fine del 2027. Ciò è particolarmente importante dopo che il sequel cinematografico della Disney è stato rinviato dalla data originaria del 25 novembre 2026.

L’aggiornamento arriva pochi mesi dopo le notizie relative ai contratti da record firmati da Josh Gad, Kristen Bell e Idina Menzel per Frozen 3 e Frozen 4. Ciascuno di loro guadagnerà 60 milioni di dollari tra i due film, la cifra più alta mai ricevuta da un doppiatore nella storia dell’animazione. Bell e Menzel riprenderanno i rispettivi ruoli delle sorelle Elsa e Anna, mentre Jonathan Groff tornerà a doppiare Kristoff.

Tutti i dettagli sulla trama di Frozen 3 rimangono segreti, ma c’è la possibilità che questo cambi più avanti nel 2026, specialmente intorno al Giorno del Ringraziamento, quando mancherà un anno all’uscita del sequel. Le teorie dei fan sulla trama includono il ritorno di Hans (Santino Fontana), lo sviluppo dei poteri di Anna, la nascita dei figli di Anna e Kristoff e l’interesse romantico di Elsa, tutti elementi che potrebbero essere ripresi anche nel quarto film.

Indipendentemente dalla trama, le aspettative al botteghino sono già alte, soprattutto considerando che i suoi predecessori sono film Disney che hanno incassato più di 1 miliardo di dollari in tutto il mondo. Dopo il dominio di Frozen II – Il segreto di Arendelle durante il Giorno del Ringraziamento del 2019, la Disney ha avuto diverse delusioni finanziarie in questo periodo dell’anno, ma la situazione è cambiata grazie ai risultati redditizi di Oceania 2 e Zootropolis 2. Frozen 3 potrebbe senz’altro unirsi all’elenco dei grandi successi.