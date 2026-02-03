HomeCinema News2026

Highlander: un video dal set mostra una scena d’azione con Henry Cavill e Jeremy Irons

Di Gianmaria Cataldo

-

Highlander Henry Cavill 1
Highlander - first look - dal profilo Instagram di Henry Cavill

Henry Cavill continua la sua carriera di star dei film d’azione, dato che l’attore britannico sta attualmente lavorando al suo prossimo grande progetto. Anche se l’ex protagonista di Superman ha concluso la sua esperienza con il famoso supereroe della DC, l’attore sarà presto protagonista di una nuova amata serie. Con il reboot di Highlander attualmente in fase di riprese, UnBoxPHD ha condiviso un nuovo video dal set del film (lo si può vedere qui), rivelando un primo sguardo al personaggio titolare interpretato da Cavill e alla sua reunion con il suo co-protagonista della DCEU, Jeremy Irons.

Il video dal set di Highlander è ambientato fuori dalla Torre di Londra, dove si vede il personaggio di Cavill su una moto. Il filmato mostra anche Cavill che cammina per le strade e sembra essere investito da un’auto. Nel film Highlander, Jeremy Irons interpreta il malvagio leader dei Watchers, ma nel film di Cavill ci sarà un’altra reunion del DCEU. Il protagonista di L’uomo d’acciaio si riunirà con Russell Crowe, che ha interpretato Jor-El, il padre di Superman, nel film del 2013.

Crowe interpreterà Juan Sánchez-Villalobos Ramírez, una figura mentore per Connor MacLeod di Cavill. Chad Stahelski è invece alla regia di Highlander, basato su una sceneggiatura di Kerry Williamson e Mike Finch. Il cast sta anche mettendo in scena una reunion del Marvel Cinematic Universe tra Dave Bautista e Karen Gillan di Guardiani della Galassia, che hanno interpretato rispettivamente Drax e Nebula nella trilogia di supereroi di James Gunn.

Drew McIntyre, lottatore della WWE, è invece stato scelto per interpretare Angus MacLeod, il fratello di Connor. Anche Siobhán Cullen, Jun Jong-seo, Nassim Lyes e Kevin McKidd hanno ottenuto un ruolo in Highlander, insieme a Marisa Abela e Djimon Hounsou.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
