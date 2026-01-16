Netflix manterrà i film della Warner Bros. nelle sale per 45 giorni, Ted Sarandos: “Voglio vincere il botteghino”

Ted Sarandos continua a insistere sul fatto che Netflix ha intenzione di trarre profitto dall’attività cinematografica della Warner Bros., non per soffocarla. Sarandos, co-CEO di Netflix, ha ribadito in un’intervista al New York Times la posizione dell’azienda secondo cui, qualora dovesse concludere il mega-accordo con la Warner Bros. Discovery per l’acquisto degli studi e delle attività di streaming della WB, continuerà a distribuire i film dello studio nelle sale. E, in particolare, ha affermato che Netflix manterrà una finestra di 45 giorni per la distribuzione nelle sale dei film della Warner Bros.

Sarandos ha affermato che “molte supposizioni” che i dirigenti di Netflix avevano sull’attività della Warner Bros. si sono rivelate false, tra cui: “L’economia generale del settore cinematografico era più positiva di quanto avessimo visto e di quanto ci fossimo immaginati. È un’attività sana e redditizia per loro”.

La proposta di acquisizione da parte di Netflix degli studi televisivi e cinematografici Warner Bros., insieme a HBO Max, per 83 miliardi di dollari, ha generato una forte reazione negativa nel settore, data la generale avversione di Netflix verso la distribuzione dei suoi film nelle sale cinematografiche. Il gruppo cinematografico Cinema United, ad esempio, ha avvertito il Congresso la scorsa settimana che la vendita di Warner Bros. comporterà un minor numero di film, perdite di posti di lavoro e chiusure di sale cinematografiche.

Riguardo alla reazione negativa, Ted Sarandos ha affermato di non essere sorpreso. “Penso che ci siano state voci molto forti, ma non necessariamente molte”, ha detto. “Penso che in gran parte si trattasse di persone che mettevano in dubbio, giustamente, il nostro intento con il cinema perché non avevamo detto nulla al riguardo. In gran parte si è trattato più che altro di emozioni legate a questo aspetto”.

L’accordo tra Netflix e WBD non è ufficialmente concluso: la Paramount Skydance di David Ellison sta lanciando un’offerta pubblica di acquisto ostile e ha dichiarato che avvierà una guerra per procura per insediare nel consiglio di amministrazione di WBD dirigenti disposti ad accettare la sua offerta. Parlando della reazione negativa di Hollywood alla proposta di acquisizione di Netflix, Sarandos ha dichiarato: “Quello che la gente vorrebbe vedere è un no deal. Ma non è possibile. Ci sono due possibili esiti di questo accordo, e abbiamo un accordo firmato”.

Come ha già affermato in precedenza, Sarandos ha sostenuto che Netflix non è di per sé contraria al cinema. “Non eravamo in quel settore non perché lo odiassimo. Non eravamo in quel settore perché la nostra attività [di streaming] stava andando così bene”, ha affermato.