Rambo 6 entra in produzione: il prequel svela il primo poster e aggiunge cinque nuovi membri al cast

John Rambo è pronto a tornare sul grande schermo. Il nuovo film del franchise, concepito come prequel e storia delle origini, ha ufficialmente avviato le riprese, come confermato da Lionsgate. La produzione è partita in Thailandia e, insieme all’inizio dei lavori, è stato svelato anche il primo poster ufficiale.

Il film, intitolato semplicemente John Rambo, vedrà Noah Centineo nei panni del celebre personaggio reso iconico da Sylvester Stallone a partire da First Blood (1982). Il racconto sarà ambientato durante i primi anni di Rambo, seguendone l’esperienza nella guerra del Vietnam, prima degli eventi della saga cinematografica.

Alla regia c’è Jalmari Helander, autore di Sisu, mentre la sceneggiatura è firmata dal duo Rory Haines e Sohrab Noshirvani.

JOHN RAMBO — Now in Production. pic.twitter.com/UlnVY4kICe — John Rambo Film (@JohnRamboFilm) January 29, 2026

Un cast in espansione: annunciati cinque nuovi attori

Contestualmente all’inizio delle riprese, Lionsgate ha annunciato cinque nuove aggiunte al cast:

Yao (Sinners)

Jason Tobin (A Thousand Blows)

Quincy Isaiah (Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty)

Jefferson White (Yellowstone)

Tayme Thapthimthong (The White Lotus)

I dettagli sui loro ruoli non sono ancora stati rivelati, ma l’ampliamento del cast conferma l’ambizione del progetto.

Le parole del regista: “Un Rambo crudo, essenziale e reale”

In occasione dell’avvio delle riprese, Helander ha condiviso una dichiarazione particolarmente personale:

“Avevo undici anni quando vidi First Blood per la prima volta, e cambiò la mia vita. Rambo non era solo un film: è cresciuto con me ed è stato determinante nel mio desiderio di diventare regista.”

Il regista ha poi anticipato il tono del film:

“Questo è un Rambo spogliato di tutto, crudo e reale. Una storia di sopravvivenza, resistenza e innocenza perduta. È un onore dare forma a questo nuovo capitolo con profondo rispetto per il personaggio e la sua eredità.”

Un franchise da oltre 800 milioni di dollari

La saga di Rambo conta finora cinque film, a partire dal cult del 1982 ispirato al romanzo First Blood di David Morrell. Dopo la trilogia anni ’80, Stallone è tornato nel ruolo nel 2008 con Rambo e nel 2019 con Last Blood. Complessivamente, il franchise ha superato gli 800 milioni di dollari al box office globale.

Resta da chiarire quanto il nuovo prequel attingerà direttamente dal romanzo originale, ma l’obiettivo appare chiaro: raccontare l’origine del mito, prima che John Rambo diventasse una leggenda del cinema action.