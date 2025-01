Jacob Elordi: 10 cose che forse non sai sull’attore

Uno degli attori emergenti più popolari degli ultimi anni è senza ombra di dubbio Jacob Elordi. Affermatosi grazie ai film di The Kissing Booth e alla serie Euphoria, ha in breve conquistato le attenzioni di Hollywood. Oggi è particolarmente richiesto per progetti di varia natura, da film di genere ad opere d’autore. Così facendo Elordi sta confermando la propria versatilità come interprete, consolidando la propria personalità all’interno dell’industria cinematografica.

Ecco 10 cose che forse non sai su Jacob Elordi.

Powered by

Jacob Elordi: i suoi film e le serie TV

1. Ha recitato in celebri film. Dopo piccole partecipazioni a film come Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar (2017) e Swinging Safari (2017), ottiene buona popolarità grazie al film Netflix The Kissing Booth (2017), prendendo poi parte anche a The Kissing Booth 2 (2020) e The Kissing Booth 3 (2021). In seguito recita sempre più spesso in lungometraggi come 2 Hearts – Intreccio di destini (2020), Acque profonde (2022), con Ben Affleck, The Sweet East (2023), Priscilla (2023), di Sofia Coppola, e Saltburn (2023), con Barry Keoghan. Nel 2024 recita in Oh, Canada, con protagonista Richard Gere, e anche nel film On Swift Horses. Prossimamente reciterà nel Frankenstein di Guillermo del Toro.

2. È tra i protagonisti di una nota serie TV. Ad oggi, per la televisione, Elordi ha recitato unicamente nella popolare serie HBO Euphoria, accanto ad attrici come Zendaya e Sydney Sweenie. Qui ricopre il ruolo di Nate Jacobs, presente in tutte e due le stagioni ad oggi distribuite, per un totale di sedici episodi. Il suo personaggio, tra i protagonisti maschili dello show, tornerà però certamente anche nella già annunciata terza stagione.

Jacob Elordi in Euphoria

3. Prova sentimenti contrastanti per il suo personaggio. In Euphoria Elordi interpreta Nate Jacobs, un personaggio tanto problematico quanto violento e minaccioso. Parlando di lui, Elordi lo ha definito un “terrorista emotivo” e ha affermato di provare sentimenti contrastanti nei suoi confronti, poiché da una parte lo detesta e vorrebbe picchiarlo, mentre dall’altra si mette nei suoi panni, comprende il suo dolore e prova dispiacere per ciò che gli capita nel corso della serie.

4. Ha cercato di ripartire da zero con Nate. Dopo una prima stagione in cui Nate si affema come una sorta di villain, per la seconda stagione Elordi ha cercato di non farsi influenzare nel giudizio rispetto a quanto fino a quel momento compiuto da Nate. L’attore si è dunque approcciato ai nuovi episodi cercando di ripartire da zero, con l’obiettivo di indagare il dolore di Nate e come poter far emergere anche le sue fragilità umane. Pur rimanendo un personaggio controverso, nella seconda stagione Nate vive infatti dei momenti in cui lascia intravedere la propria umanità.

Jacob Elordi in Saltburn

5. Ha studiato un certo stile di vita per prepararsi al suo ruolo. La regista Emerald Fennell ha dichiarato che il punto centrale del personaggio di Felix è la sua crudeltà involontaria. Ha dunque scelto Jacob Elordi perché nella sua audizione ha rappresentato Felix come privo di consapevolezza, piuttosto che dotato del carisma intenzionale che altri attori avevano portato. Elordi ha poi dichiarato di aver trascorso un mese vivendo nel ricco quartiere di Chelsea a Londra prima dell’inizio delle riprese, per osservare da vicino lo stile di vita delle persone benestanti con un background privilegiato simile a quello del personaggio che interpreta nel film.

Jacob Elordi è Elvis Presley in Priscilla

6. Ha cercato il fanciullo dentro l’icona. Nel film diretto da Sofia Coppola, Priscilla, dedicato alla vita e alla relazione di Priscilla Presley con l’iconico Elvis, ad interpretare quest’ultimo è proprio Elordi. L’attore, chiamato dunque a confrontarsi con uno dei ruoli più importanti e impegnativi della sua carriera fino ad oggi, ha raccontato di essersi concentrato sul ricercare il fanciullo e dunque l’aspetto umano racchiuso all’interno della personalità “larger than life” di Elvis come celebrità, cercando dunque di umanizzarlo il più possibile.

Jacob Elordi in Pirati dei Caraibi

7. Ha lavorato come comparsa sul film Disney. La prima esperienza di Elordi sul set di un film di Hollywood è stata per Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar, a cui ha preso parte come comparsa. Si tratta dunque di un ruolo non accreditato, svolto quando l’attore aveva da poco deciso di intraprendere questa carriera. Ancora oggi i fan, riguardando il film, cercando di individuare il volto di Elordi nelle scene di massa presenti nella pellicola.

Jacob Elordi e le sue fidanzate, da Joey King a Zendaya

8. Ha avuto una relazione con una nota attrice. Sul set di The Kissing Booth, Elordi ha conosciuto l’attrice Joey King, protagonista femminile del film. Tra i due è scattata ben presto la scintilla e nel 2017 hanno reso nota la loro frequentazione. Questa è però durata all’incirca un anno, terminando poco prima delle riprese del sequel del film. I due, tuttavia, sono rimasti in buoni rapporti, continuando dunque a recitare insieme per i film successivi della serie. Successivamente avrebbe avuto una relazione sentimentale (non confermata) con l’attrice Zendaya, conosciuta sul set della serie Euphoria, mentre Dal 2020 al 2021 ha frequentato la modella Kaia Gerber.

Jacob Elordi e Olivia Jade

L’attore ha oggi una relazione con Olivia Jade, precisamente dal 2021, quando Elordi, ad appena un mese dalla fine della sua storia con Kaia Gerber, era stato visto in un locale di Los Angeles in compagnia di una ragazza misteriosa, poi rivelatasi la Jade. I due sono piuttosto riservati riguardo la loro relazione, ma nonostante alcuni periodi di pausa oggi sembrano essere tornati insieme.



Jacob Elordi non è su Instagram

9. Non possiede un profilo sul social network. In passato l’attore possedeva un account su Instagram, ma da poco ha deciso di disattivarlo. Sebbene non siano chiare le motivazioni, Elordi ha in più occasioni dichiarato di non essere una grande fan dei social network, dove troppo spesso la vita privata si mescola con quella pubblica. Si possono tuttavia ritrovare alcune fan page grazie alle quali sarà possibile rimanere aggiornati sui suoi progetti.

L’età, l’altezza e il fisico di Jacob Elordi

10. Jacob Elordi è nato a Brisbane, Australia, il 26 giugno del 1997. L’attore è alto 1,96 metri. Data anche la sua altezza, Elordi possiede un fisico particolarmente possente, che non manca di curare attraverso continui allenamenti.

Jacob Elordi e il look con la barba

Oltre che per il suo fisico, recentemente Elordi sta facendo impazzire i suoi fan sfoggiando un nuovo look che lo vede portare una barba piuttosto lunga. Non è noto se questa gli sia stata richiesta per un film in lavorazione, ma di certo ha permesso all’attore di sfoggiare un altro lato di sé.

Fonti: IMDb, People