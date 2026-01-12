Elijah Wood sul possibile ritorno di Frodo in The Hunt for Gollum: “Ci si può fidare di un mago”

Elijah Wood ha risposto ai commenti di Ian McKellen su una possibile reunion tra Frodo e Gandalf in Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum. McKellen, che ha già confermato il suo ritorno nei panni di Gandalf, ha infatti stuzzicato i fan durante un evento dicendo: “Nel film c’è un personaggio chiamato Frodo e un altro chiamato Gandalf, ma oltre a questo non posso dire altro”.

Durante il panel dedicato a Elijah Wood al FAN EXPO New Orleans, moderato da Liam Crowley di ScreenRant, alla star de Il Signore degli Anelli è dunque stato chiesto un commento sulle dichiarazioni di McKellen. Wood non ha né confermato né smentito la sua partecipazione al prossimo film, ma ha affermato che “bisogna fidarsi di un mago” ed ha espresso il suo entusiasmo per il film in uscita.

“Non posso né confermare né smentire. Ascoltate, ci si può fidare di un mago. A parte questo, non mi è davvero permesso confermare nulla. Sono davvero entusiasta del film. Penso che sia davvero un creativo “riunire la banda”. Molti dei creativi del reparto sono tornati e sono di nuovo lì. Philippa [Boyens] credo stia collaborando alla sceneggiatura e alla produzione. È proprio il gruppo originale che si riunisce per raccontare questa storia, che sarà un’esplorazione davvero divertente di questo personaggio che tutti amiamo così tanto. Sono davvero entusiasta”.

“Sono entusiasta che sia Andy a dirigerlo. – ha poi aggiunto Wood – Mi sembra incredibilmente appropriato che sia lui a dirigere un film sul personaggio che ha davvero fatto suo. Sono elettrizzato. Sarà fantastico. E sono entusiasta di vedere… So che la loro intenzione è quella di realizzare altri film in questo universo. È emozionante, interessante vedere dove porterà, ma molto emozionante”.

Nonostante Wood non sia in grado di confermare se farà parte del cast di Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum insieme a McKellen e Andy Serkis, le sue osservazioni sul fatto di fidarsi di un mago e di non poter confermare nulla fanno ben sperare per la sua partecipazione. Con McKellen di nuovo nei panni di Gandalf e Serkis in quelli di Gollum, sarebbe sorprendente avere un attore diverso che interpreta Frodo.

Quando McKellen ha rivelato che Frodo e Gandalf si sarebbero riuniti, ha anche detto che le riprese dovrebbero iniziare a maggio 2026. Il casting di Wood e il ritorno di altri potenziali co-protagonisti potrebbero però rimanere segreti almeno fino all’inizio ufficiale della produzione. L’uscita nelle sale, al momento, è prevista per il 17 dicembre 2027. I commenti di Wood sullo sviluppo di altri film oltre a questo significano però che potrebbe anche tornare per altri progetti futuri, a seconda di quando saranno ambientati nella linea temporale de Il Signore degli Anelli.