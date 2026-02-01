Ryan Coogler svela l’ispirazione Disney dietro il vampiro irlandese de I Peccatori 

Nonostante sia un horror vietato ai minori, I Peccatori affonda parte delle sue radici in un luogo decisamente inaspettato: un Disney Channel Original Movie. A rivelarlo è stato Ryan Coogler, intervenuto durante il panel dedicato al film al Deadline’s Contenders Film.

Sinners, scritto e diretto da Coogler, è diventato uno dei maggiori successi horror degli ultimi anni, conquistando critica e pubblico e incassando 367 milioni di dollari nel mondo, con un impressionante 97% di gradimento critico e 96% del pubblico su Rotten Tomatoes. Eppure, tra le fonti d’ispirazione del film c’è anche The Luck of the Irish, film del 2001 prodotto da Disney Channel.

Coogler ha spiegato che il personaggio di Remmick, il vampiro irlandese interpretato da Jack O’Connell, nasce anche da quella pellicola vista e rivista durante la sua giovinezza. Secondo il regista, The Luck of the Irish fu un primo punto di contatto per riconoscere le affinità tra cultura irlandese e cultura afroamericana, in particolare attraverso la musica e la danza. Un “touchpoint”, come lo definisce lui stesso, che ha contribuito a dare forma all’identità del personaggio.

Il riferimento è sorprendente, ma coerente con l’approccio di Sinners: Remmick non è un vampiro astratto o mitologico, bensì un ex immigrato irlandese che porta con sé la propria cultura, fatta di suoni, movimenti e memoria collettiva. Coogler ha elogiato la performance di O’Connell, sottolineando come l’attore abbia infuso nel ruolo un vissuto personale, trasformando il personaggio in qualcosa di profondamente umano e tragico.

Oltre alla fonte Disney, il regista ha citato anche Dracula di Bram Stoker come riferimento fondamentale, ricordando come l’autore fosse irlandese. Questa connessione ha spinto Coogler a immaginare Remmick come un vampiro “pre-coloniale”, dotato di un passato complesso che il film suggerisce senza mai esplicitare del tutto.

Tra suggestioni pop e tradizione letteraria, Sinners dimostra così come anche le ispirazioni più inattese possano contribuire alla costruzione di uno dei personaggi horror più memorabili degli ultimi anni.