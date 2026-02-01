Ben – Rabbia Animale: il nuovo spot scatena la tensione, il film è ora al cinema

È arrivato online il nuovo spot di Ben – Rabbia Animale, l’horror diretto da Johannes Roberts che sta già facendo parlare di sé per il suo approccio brutale e senza compromessi al survival horror. Il film è attualmente nelle sale italiane, distribuito da Eagle Pictures, e lo spot appena diffuso punta tutto su paura, claustrofobia e tensione crescente.

Le immagini dello spot mostrano frammenti chiave dell’incubo: una vacanza apparentemente tranquilla, un animale domestico fuori controllo e un’escalation di violenza che trasforma l’idillio familiare in una lotta disperata per la sopravvivenza. Il montaggio rapido e il sound design aggressivo non lasciano spazio a respiri, restituendo perfettamente il tono del film: un horror diretto, fisico, che lavora sull’ansia e sull’imprevedibilità.

Cosa succede nel film Ben – Rabbia Animale

Ben – Rabbia Animale racconta la storia di una famiglia in vacanza tropicale insieme al loro scimpanzé domestico, Ben. Dopo essere stato morso da un animale affetto da rabbia, Ben diventa sempre più aggressivo, trasformandosi in una minaccia incontrollabile. Da quel momento, il film abbandona qualsiasi rassicurazione per spingere lo spettatore in un territorio dove la violenza esplode senza preavviso e ogni scelta può essere fatale.

Con questo nuovo spot, la campagna italiana entra nel vivo, puntando chiaramente su un pubblico amante dell’horror estremo e ad alta tensione, lo stesso che ha apprezzato i precedenti lavori di Roberts. La distribuzione nelle sale conferma inoltre la volontà di Eagle Pictures di valorizzare il film come esperienza cinematografica, da vivere sul grande schermo, dove il suono e le immagini amplificano al massimo l’impatto emotivo.

Per chi cerca un horror capace di disturbare e tenere incollati alla poltrona, Ben – Rabbia Animale è ora al cinema: lo spot è solo un assaggio di un’esperienza che promette di lasciare il segno.