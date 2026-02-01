Sam Rockwell vorrebbe fare coppia con Walton Goggins in un film Marvel

Gli spettatori di The White Lotus hanno desiderato rivedere Sam Rockwell e Walton Goggins riuniti fin dalle loro memorabili interpretazioni e dalla sintonia che li ha visti protagonisti, e il primo è aperto all’idea di un film del Marvel Cinematic Universe, Armor Wars, con il collega come co-protagonista.

Lo sviluppo dell’adattamento del fumetto Marvel di Bob Layton e David Michelinie degli anni ’80 si è rivelato uno dei progetti MCU più complessi della Saga del Multiverso. Iniziato come una serie Disney+ con Don Cheadle che riprendeva il ruolo di Rhodes, avrebbe poi iniziato a trasformarsi in un film, con Cheadle e lo sceneggiatore Yassir Lester che mantenevano i rispettivi ruoli. Sebbene negli ultimi anni si sia parlato poco di Armor Wars, è stato anche riferito che Goggins avrebbe ripreso il ruolo di Sonny Burch, il cattivo di Ant-Man and the Wasp, per il film.

Ora, in un’intervista con Screen Rant, Sam Rockwell ha discusso della possibilità di collaborare con Goggins nel prossimo film dell’MCU, Armor Wars. Alla domanda sul film dell’MCU, Rockwell è sembrato sorpreso che fosse ancora in fase di sviluppo, pur ignorando che il suo co-protagonista in White Lotus avesse fatto parte del franchise, chiedendosi se avesse mai interpretato un eroe. Tuttavia, non solo ha espresso l’opinione che Goggins dovrebbe interpretare un eroe in un franchise di supereroi, ma Rockwell ha anche espresso il suo interesse a collaborare con lui:

ScreenRant: Armor Wars. So che vieni bombardato di domande sulla Marvel.

Sam Rockwell: Oh Armor Wars. Ah, intendi la cosa sulla Marvel?

ScreenRant: Sì.

Sam Rockwell: Lo stanno realizzando?

ScreenRant: Quindi è in fase di sviluppo da così tanto tempo.

Sam Rockwell: Beh, Walt ha mai interpretato un supereroe? Dovrebbe.

ScreenRant: Era un personaggio di nome Sonny Burch in Ant-Man and the Wasp, che era una specie di cattivo isolato, ma è coinvolto in quel lato tecnologico degli acquisti.

Sam Rockwell: Oh sì. Walt e io potremmo fare squadra come cattivi, quel genere di cose.

Scree Sì. Justin Hammer è un personaggio così maturo. So che vi chiedono di lui di continuo, ma sembra uno di quelli che hanno ancora molto da esplorare.

Sam Rockwell: È sicuramente un personaggio divertente. Sarebbe divertente interpretare sia quello che un supercriminale. Sarebbe fantastico.

Sebbene abbia avuto solo due apparizioni live-action nel franchise, il Justin Hammer di Rockwell rimane uno dei preferiti dai fan e molti continuano a sperare in un ritorno nell’MCU. Considerando che il personaggio era un personaggio chiave nel fumetto da cui è tratto, sono state avanzate numerose teorie su una sua possibile apparizione in Armor Wars. Tra la sua assenza di anni dall’ultima volta che è stato visto in prigione nell’episodio one-shot “All Hail the King” e il film in uscita, si potrebbe dimostrare che abbia trovato il modo di vendere segretamente i progetti di Tony Stark, dando origine alle omonime battaglie.

Il ritorno di Walton Goggins in Armor Wars si è rivelato in qualche modo sorprendente, data la sua unica apparizione in Ant-Man and the Wasp nei panni del trafficante d’armi del mercato nero Sonny Burch. Proprio come Hammer, il sequel del 2018 ha visto l’antagonista di Goggins arrestato dall’FBI, con l’ipotesi che nel frattempo sia stato mandato in prigione. Il prossimo film dell’MCU potrebbe successivamente spiegare che i due sono stati rinchiusi nello stesso luogo, la prigione di Seagate, e lì hanno stretto amicizia, decidendo di unire le risorse per far cadere la tecnologia di Stark nelle mani sbagliate.

La Marvel può sfruttare un progetto precedentemente annunciato per riportare in auge un attore sottovalutato, che lo studio potrebbe finalmente utilizzare correttamente molti anni dopo.

Considerando che Rockwell continua a essere una delle scelte preferite dai fan, e che Goggins è altrettanto amato dai fan con i successi consecutivi di The Righteous Gemstones, Fallout e The White Lotus, è certamente possibile che collaborino in Armor Wars. Dipenderà in ultima analisi se Lester riterrà che la coppia sia perfetta per il film e se il progetto MCU riuscirà finalmente a ottenere la svolta di cui ha bisogno.