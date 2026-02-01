Stranger Things, Undici affronta una nuova minaccia nel primo poster dello spin-off Tales from ’85

Eleven torna a Hawkins per fronteggiare una nuova e inquietante minaccia proveniente dal Sottosopra nel primo poster ufficiale di Stranger Things: Tales from ’85, lo spin-off animato dell’universo di Stranger Things atteso su Netflix nel 2026.

Ambientata nell’inverno del 1985, tra la seconda e la terza stagione della serie originale, Tales from ’85 riporta al centro della scena Eleven, affiancata da Mike, Dustin, Will, Lucas e Max, mentre Hawkins viene nuovamente minacciata da una creatura mai vista prima. L’immagine diffusa da Netflix mostra il gruppo avanzare nella neve verso un mostro tentacolare, simile a una vite, emerso dal Sottosopra, con Eleven in primo piano pronta a usare i suoi poteri.

Il poster conferma anche l’arrivo di un nuovo personaggio, Nikki Baxter, destinato ad avere un ruolo centrale nella storia come diversa forma di minaccia soprannaturale. Un elemento che suggerisce un’ulteriore espansione della mitologia della serie, dopo le rivelazioni sul Sottosopra e sull’Abisso introdotte nel finale della serie madre.

Netflix ha inoltre annunciato che un teaser ufficiale verrà pubblicato domani, alimentando le ipotesi su un’uscita nella prima metà del 2026, nonostante non sia stata ancora comunicata una data precisa. La promozione arriva a poco più di un mese dalla conclusione definitiva di Stranger Things, terminata il 31 dicembre, e sembra voler mantenere viva l’attenzione sull’universo narrativo creato dai Duffer Brothers.

Dal punto di vista della continuity, lo spin-off dovrà però risolvere alcune potenziali incongruenze: l’assenza di riferimenti a Nikki e a questa minaccia nelle stagioni successive, così come la presenza simultanea di Eleven e Max nel gruppo in un periodo in cui la loro amicizia non era ancora consolidata.

Resta centrale il ruolo di Eleven, la cui presenza dominante nel poster conferma che sarà ancora una volta il fulcro emotivo e narrativo della storia. Anche se Tales from ’85 non chiarirà il destino del personaggio dopo il finale della serie principale, il suo ritorno rappresenta uno dei principali elementi di richiamo dello spin-off.