Bridgerton – Stagione 4: come mai Benedict non capisce che Sophie è la Dama d’Argento?

Benedict Bridgerton rimane dolorosamente all’oscuro della vera identità della Dama d’Argento, ma secondo Luke Thompson, protagonista di Bridgerton – Stagione 4, e la showrunner Jess Brownell, c’è una buona ragione. La quarta stagione di Bridgerton è più simile a una fiaba di qualsiasi altra stagione precedente, con Sophie Baek (Yerin Ha), una cameriera oberata di lavoro e figlia illegittima di un conte, che si intrufola al ballo in maschera di Violet Bridgerton.

Lì, con la sua identità nascosta dietro una maschera d’argento, Sophie incontra Benedict, e il resto è storia. Benedict cerca la sua sfuggente anima gemella dopo che lei se ne va dalla festa allo scoccare della mezzanotte, in stile Cenerentola. Ma, invece di trovare la sua misteriosa dama che non balla, incontra la vera Sophie a una festa, salvando lei e la sua amica da un violento alterco con dei “gentiluomini” ubriachi.

Considerando il tempo che trascorrono a stretto contatto a al suo Cottage – e in seguito a casa di sua madre, dove a Sophie viene assegnato un lavoro come cameriera – è inconcepibile che Benedict non abbia riconosciuto chi sia veramente Sophie. Dopotutto, l’ha disegnata a memoria innumerevoli volte. Ma, come spiegato da Thompson, Benedict non riesce a conciliare le due donne come se fossero una sola.

“Da un punto di vista poetico, è come se Benedict non riuscisse a legare fantasia e realtà”, ha detto l’attore a Entertainment Weekly. “Sono due cose separate e lui le vuole entrambe separatamente, così da poterle fare entrambe. La cosa spaventosa, immagino, è che innamorarsi significa mescolare entrambe le cose. È il romanticismo e anche stare con qualcuno a lungo termine nel mondo reale. Il suo modus operandi è il suo punto debole, in realtà”, ha continuato.

“Penso che dica qualcosa su Benedict, il fatto che lui sia… in un certo senso, è un suo difetto, giusto? È un po’ cieco.” Ciononostante, l’attore ha ammesso che era difficile credere che Benedict non avesse ancora capito la vera identità di Sophie alla fine della quarta stagione di Bridgerton, parte 1.

“È un po’ inaspettato. Pensi tipo, ‘Sicuramente ci vede!’ Ma poi siamo tutti ciechi, capisci cosa intendo? Tutti andiamo e facciamo cose per anni, o non pensiamo di farle per anni, o non ne siamo consapevoli per secoli, e poi all’improvviso ci rendiamo conto… Abbiamo tutti dei punti ciechi, e c’è quello di Benedict.”

Nel frattempo, la showrunner Jess Brownell crede che l’inconsapevolezza di Benedict sia il risultato della rigida e apparentemente insormontabile divisione di classe dell’era Regency, anche se, per il pubblico, sembra “un po’ assurdo che lui non la riconosca.” Brownell spiegò: “A quei tempi, un gentiluomo non si sarebbe mai aspettato che una cameriera fosse andata a un ballo“.

Che Sophie e la Dama d’Argento siano la stessa persona è un’impossibilità logica per Benedict. La Dama d’Argento è un’accoppiata adatta e ben accetta dalla società, mentre una relazione con Sophie è pericolosa per entrambi, anche se molto di più per Sophie. Eppure, Benedict non riesce a liberarsi dell’idea di Sophie, il che si traduce nella sua poco romantica, seppur comprensibile, proposta a Sophie di diventare la sua amante nell’episodio 4.

Secondo Brownell, l’incontro passionale e fatale tra Benedict e Sophie sulle scale e la successiva proposta di Benedict arrivano dopo un’epifania monumentale per Benedict. Nel quarto episodio della stagione, Benedict si rende conto di essere più attratto da Sophie, il che gli permette di dimenticare (momentaneamente) la sua ricerca della Dama d’Argento.

“Nel quarto episodio, c’è quel momento in cui Benedict pensa che sia possibile che Miss Hollis sia la Dama in Argento”, ha raccontato lo showrunner. “Ha delle somiglianze. Ma prima che si renda conto che in realtà non è lei, si nota Sophie entrare nella stanza.” “È così attratto da Sophie che in quel momento si rende conto che in realtà non gli importa se Miss Hollis è la Dama in Argento”, ha spiegato Brownell.

Quanto tempo ci vorrà perché Benedict capisca la verità resta da vedere, soprattutto ora che l’ex “famiglia” di Sophie si è trasferita nella casa accanto. Sophie merita più dell’offerta di Benedict di diventare la sua amante, ma è difficile dire come questi sfortunati amanti possano far funzionare le cose in una società così classista. I Ton potrebbero avere qualcosa da dire sulla loro unione nella quarta stagione di Bridgerton, parte 2.

La quarta stagione di Bridgerton, parte 2, debutterà su Netflix il 26 febbraio.