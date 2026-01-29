HomeCinema News2026

I peccatori: Ryan Coogler e Michael B. Jordan rivelano le origini di Smoke & Stack

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Michael B. Jordan in I peccatori (2025)
Foto di Courtesy of Warner Bros. - © Warner Bros.

Ryan Coogler e Michael B. Jordan svelano l’intera storia di Smoke e Stack prima della loro fatidica notte con i vampiri in I peccatori.

Jordan, come noto, interpreta entrambi i gemelli, che tornano nella loro città natale nel Mississippi degli anni ’30 dopo aver trascorso anni a Chicago. Ci sono riferimenti alla loro storia di veterani della prima guerra mondiale, alle loro complicate relazioni con Mary (Hailee Steinfeld) e Annie (Wunmi Mosaku) e alle loro passate attività criminali, ma la loro storia completa non viene rivelata.

Durante un’intervista con Proximity Media, Coogler e Jordan hanno spiegato alcuni dettagli chiave e chiariscono la cronologia degli eventi che non sono esplicitamente descritti nel film finito. Ciò include un periodo in cui Smoke e Stack non stavano insieme, come è iniziata la relazione romantica tra Mary e Stack e perché i gemelli si sono riuniti a Chicago.

“È stato un periodo di circa tre anni in cui i gemelli si erano praticamente separati”, afferma Coogler. “Hanno ucciso il padre, si sono nascosti a casa della madre di Mary, poi sono andati a New York e si sono arruolati nell’esercito. Sono andati a combattere in Francia, sono tornati e sono tornati a casa per un po’. Mary era più grande, quindi è stato allora che è nata la storia tra Stack e Mary”.

Era come una sorella minore per loro, sai, e Smoke e la madre di Mary non lo gradivano. È stato un periodo di tre anni in cui i gemelli si sono praticamente separati, Smoke e Annie hanno comprato casa e Stack e Mary sono andati a Little Rock. Quando hanno perso la figlia, le cose si sono complicate. Entrambi hanno lasciato i rispettivi partner e si sono ritrovati a Chicago”, spiega il regista. “Ed è allora che li vediamo tornare, all’inizio della nostra storia“, aggiunge Jordan.

Alcuni di questi dettagli sono dedotti in I peccatori, ma la spiegazione di Coogler e Jordan colma le lacune nella vita di Smoke e Stack prima che tornassero a casa e aprissero un juke joint. Questo aggiunge in particolare più contesto alla relazione di Stack con Mary e a come lei sia passata dall’essere come una sorella minore alla donna che lui amava.

Come indicato dalle recensioni stellari del film, insieme al punteggio del 97% dei critici e al 96% del pubblico su Rotten Tomatoes, I peccatori è stato acclamato dalla critica e i dettagli mancanti della trama non hanno avuto alcun impatto negativo sulla ricezione complessiva. Conoscere le origini complete del viaggio di Smoke e Stack non è essenziale, ma aggiunge ulteriori sfumature e valore alla rivisitazione di un film già molto amato.

Articolo precedente
Paul Dano rompe il silenzio sulle dure critiche rivoltegli da Quentin Tarantino
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved