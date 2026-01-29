I peccatori: Ryan Coogler e Michael B. Jordan rivelano le origini di Smoke & Stack

Ryan Coogler e Michael B. Jordan svelano l’intera storia di Smoke e Stack prima della loro fatidica notte con i vampiri in I peccatori.

Jordan, come noto, interpreta entrambi i gemelli, che tornano nella loro città natale nel Mississippi degli anni ’30 dopo aver trascorso anni a Chicago. Ci sono riferimenti alla loro storia di veterani della prima guerra mondiale, alle loro complicate relazioni con Mary (Hailee Steinfeld) e Annie (Wunmi Mosaku) e alle loro passate attività criminali, ma la loro storia completa non viene rivelata.

Durante un’intervista con Proximity Media, Coogler e Jordan hanno spiegato alcuni dettagli chiave e chiariscono la cronologia degli eventi che non sono esplicitamente descritti nel film finito. Ciò include un periodo in cui Smoke e Stack non stavano insieme, come è iniziata la relazione romantica tra Mary e Stack e perché i gemelli si sono riuniti a Chicago.

“È stato un periodo di circa tre anni in cui i gemelli si erano praticamente separati”, afferma Coogler. “Hanno ucciso il padre, si sono nascosti a casa della madre di Mary, poi sono andati a New York e si sono arruolati nell’esercito. Sono andati a combattere in Francia, sono tornati e sono tornati a casa per un po’. Mary era più grande, quindi è stato allora che è nata la storia tra Stack e Mary”.

“Era come una sorella minore per loro, sai, e Smoke e la madre di Mary non lo gradivano. È stato un periodo di tre anni in cui i gemelli si sono praticamente separati, Smoke e Annie hanno comprato casa e Stack e Mary sono andati a Little Rock. Quando hanno perso la figlia, le cose si sono complicate. Entrambi hanno lasciato i rispettivi partner e si sono ritrovati a Chicago”, spiega il regista. “Ed è allora che li vediamo tornare, all’inizio della nostra storia“, aggiunge Jordan.

Alcuni di questi dettagli sono dedotti in I peccatori, ma la spiegazione di Coogler e Jordan colma le lacune nella vita di Smoke e Stack prima che tornassero a casa e aprissero un juke joint. Questo aggiunge in particolare più contesto alla relazione di Stack con Mary e a come lei sia passata dall’essere come una sorella minore alla donna che lui amava.

Come indicato dalle recensioni stellari del film, insieme al punteggio del 97% dei critici e al 96% del pubblico su Rotten Tomatoes, I peccatori è stato acclamato dalla critica e i dettagli mancanti della trama non hanno avuto alcun impatto negativo sulla ricezione complessiva. Conoscere le origini complete del viaggio di Smoke e Stack non è essenziale, ma aggiunge ulteriori sfumature e valore alla rivisitazione di un film già molto amato.