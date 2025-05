Hailee Steinfeld: 10 cose che forse non sai sull’attrice

Giovane e promettente, l’attrice Hailee Steinfeld ha dimostrato sin da piccola di essere dotata di grandi capacità attoriali, arrichendo ogni ruolo che le viene offerto. Negli anni ha avuto modo di collaborare con grandi autori e al fianco di importanti autori, continuando a costruire una carriera in ascesa che sembra confermare quando dimostrato già dal suo primo ruolo cinematografico.

Ecco 10 cose che non sai di Hailee Steinfeld.

I film e le serie TV di Hailee Steinfeld

1. I film. L’attrice debutta sul grande schermo nel 2010 con il film Il grinta, di Joel ed Ethan Coen, dove recita al fianco di Jeff Bridges e Matt Damon. Il suo ruolo le fa subito guadagnare una nomination all’Oscar come miglior attrice non protagonista. Negli anni successivi l’attrice prende parte a film come Ender’s Game (2013), Romeo and Juliet (2013), Tutto può cambiare (2013), 3 Days to Kill (2014), The Homesman (2014), Pitch Perfect 2 (2015), 17 anni (e come uscirne vivi) (2017), Pitch Perfect 3 (2017) e Bumblebee (2018). Ha poi recitato in Between Two Ferns – Il film (2019), ha avuto un cameo nella scena post-credits di The Marvels (2023) ed è protagonista insieme a Michael B. Jordan in I peccatori (2025).

2. La Televisione. Più esigua, ad oggi, la carriera televisiva dell’attrice, che ha fino ad ora preso parte esclusivamente al film TV Summer Camp (2010), e alle serie Genitori in diretta (2007), Padre in affitto (2010), e Dickison (2019), dove interpreta la scrittrice Emily Dickinson. Nel 2021 assume però il ruolo di Kate Bishop (Occhio di Falco) nel Marvel Cinematic Universe, debuttando in tali vesti accanto a Jeremy Renner nella miniserie televisiva Hawkeye.

3. È un’apprezzata doppiatrice. Steinfeld si negli anni distinta anche per il suo lavoro come doppiatrice, in particolare per aver prestato la voce al personaggio Gwen Stacy nei film d’animazione Spider-Man: Un Nuovo Universo e il sequel Spider-Man: Across the Spider-Verse. Riprenderà poi il ruolo anche per Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Ha inoltre dato voce alla protagonista di Quando c’era Marnie nel doppiaggio inglese del film, mentre più di recente ha dato voce a Vi nella serie Arcane e a Kate Bishop nell’episodio 6 della stagione 3 di What If… ?.

Hailee Steinfeld e la candidatura all’Oscar per Il Grinta

4. È una delle più giovani candidate al premio. Per recitare in Il grinta, l’attrice ha dovuto sottoporsi a ben otto differenti provini, mettendo alla prova la sua resistenza fisica e il feeling con gli altri attori del film. Alla fine l’attrice fu scelta tra circa 15 mila ragazze. Per questo suo film di debutto è poi stata nominata all’Oscar come Miglior attrice non protagonista. La Steinfeld aveva appena 15 anni, il che fa di lei una delle più giovani nominate nella storia del premio. A vincere fu però poi Melissa Leo per The Fighter.

Hailee Steinfeld nella serie Marvel Hawkeye

5. Ha imparato a tirare con l’arco. Steinfeld è oggi nota per il ruolo di Kate Bishop nella serie Hawkeye. L’attrice ha descritto tale personaggio come “intelligente e spiritoso” ma anche “cazzuto”, con abilità fisiche “alle stelle”. Per interpretarlo, Steinfeld ha imparato da sola a tirare con l’arco, perché Kate è “autodidatta” in tale pratica e ha ritenuto che fosse un aspetto importante del suo personaggio, dato che idolatra Barton. Ha poi perfezionato la sua tecnica, sfoggiando le sue abilità all’interno della serie.

Hailee Steinfeld in I Peccatori

6. Ha svolto ricerche sulle sue origini nella preparazione al ruolo. Nel film I peccatori l’attrice interpreta Mary, una ragazza multirazziale. Steinfeld ha dichiarato che questo personaggio “ha avuto un tale impatto su di me”. “Credo che abbia colpito tutti noi in modo così personale e profondo, e credo che lo si senta e lo si veda quando si guarda questo film”. “La mia esperienza è con la storia della mia famiglia, con mio nonno, che vorrei fosse ancora qui per rispondere a tutte le domande che questo film mi ha fatto sorgere”. Ha aggiunto che “parte della mia ricerca comprendeva la comprensione della mia storia familiare, di cui sono grata”.



Le canzoni di Hailee Steinfeld

7. Ha inciso diversi singoli. L’attrice è anche un’apprezzata cantante e nel corso degli anni ha coltivato la sua passione per la musica incidendo alcuni singoli e pubblicando un EP dal titolo “Haiz“. Alcuni di questi singoli sono poi diventati parte della colonna sonora dei film a cui ha preso parte, come “Back to Life” presente in Bumblebee. Nel 2020 ha poi pubblicato un secono EP, “Half Written Story“, mentre ad oggi tra le sue canzoni più celebri si annoverano Wrong Direction, I Love You’s, Coast (con Anderson .Paak) e SunKissing.

Hailee Steinfeld è su Instagram

8. È presente sul social network. L’attrice è presente sul social network Instagram, con un proprio profilo verificato seguito da ben 20,7 milioni di persone e dove attualmente si possono ritrovare oltre mille post. Questi sono principalmente immagini relative a suoi lavori da attrice e da modella, inerenti il dietro le quinte di tali progetti o promozionali nei loro confronti. Ma non mancano anche curiosità, momenti di svago, eventi a cui ha preso parte e altre situazioni ancora. Seguendola, si può dunque rimanere aggiornati su tutte le sue novità.

Hailee Steinfeld è fidanzata con Josh Allen

9. È prossima al matrimonio. Dal maggio 2023, la Steinfeld ha una relazione con il quarterback dei Buffalo Bills Josh Allen. Allen ha poi chiesto alla Steinfeld di sposarlo il 22 novembre 2024 e ha reso pubblico il loro fidanzamento una settimana dopo. In precedenza, l’attrice aveva frequentato l’Instagrammer Cameron Smoller nel 2016. I due hanno fatto il loro debutto pubblico come coppia a una festa dei Golden Globes all’inizio del 2017, ma si sono lasciati nel novembre 2017. Nel dicembre 2017 aveva invece iniziato a frequentare il cantante irlandese Niall Horan, per poi lasciarsi quasi un anno dopo.

L’età e l’altezza di Hailee Steinfeld

10. Hailee Steinfeld è nata a Tarzana, negli Stati Uniti, l’11 dicembre 1996. L’altezza complessiva dell’attrice è di 1,73 metri.

Fonti: IMDb, Instagram, People