HomeCinema News2026

Sydney Sweeney protagonista del primo film live-action di Gundam per Netflix

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Sydney Sweeney 2025
L'attrice Sydney Sweeney arriva alla premiere di "The Housemaid". Foto di Image Press Agency via DepositPhotos.com

Netflix sta lavorando a un film live-action basato sulla serie anime Gundam con Sydney Sweeney. L’attrice sta vivendo un momento di grande successo cinematografico, con Una di famiglia che ha incassato 300 milioni di dollari al botteghino mondiale. È già stato annunciato un sequel, ma The Housemaid’s Secret non è l’unico progetto che Sweeney ha in programma per il prossimo futuro.

Secondo Deadline, Netflix e Legendary Entertainment stanno infatti attualmente sviluppando un film live-action su Gundam. Sweeney e Noah Centineo saranno i protagonisti dell’adattamento, con Jim Mickle nel ruolo di regista, produttore e sceneggiatore. Il progetto è stato annunciato per la prima volta un paio di anni fa, ma Mickle ha ora trovato un distributore tramite Netflix. Poiché il processo di pre-produzione è ancora nelle fasi iniziali, la trama è attualmente sconosciuta e i dettagli sui personaggi di Sweeney e Centineo non sono ancora stati rivelati.

Gundam è una serie anime di fantascienza che ruota attorno a robot da combattimento controllati da esseri umani che si sono avventurati nello spazio dopo lo scoppio di conflitti sulla Terra. Il franchise ha debuttato nel 1979 con la serie TV anime Mobile Suit Gundam.

Il successo di quella serie ha portato Sunrise/Bandai Namco Filmworks a creare diversi spin-off e film, come Mobile Suit Zeta Gundam, Mobile Suit SD Gundam, Mobile Suit Gundam F91, Mobile Suit Gundam Wing, Gundam Wing: Endless Waltz, Mobile Suit Gundam SEED, Mobile Suit Gundam 00, Gundam Build Fighters e Gundam Build Divers.

Più recentemente, nel 2025 sono usciti la serie Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX e il film Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans Urdr-Hunt – Path of the Little Challenger. Il franchise non si è però limitato alla TV e al cinema. Sono stati pubblicati anche diversi manga e videogiochi basati. Alcuni dei programmi e dei film più recenti, tra cui Mobile Suit Gundam Hathaway, Gundam: Requiem for Vengeance e Mobile Suit Gundam Seed Destiny, sono disponibili in streaming su Netflix, il che ha contribuito ad ampliare la portata del franchise e ad aumentare la sua base di fan.

Prima di allora, Mobile Suit Gundam Wing ha segnato una svolta importante nella sua popolarità quando questa particolare serie è stata trasmessa su Cartoon Network negli Stati Uniti. Fino ad ora, dunque, Gundam è stato caratterizzato solo progetti animati. Il film di Sweeney e Centineo sarà la prima avventura live-action del franchise.

Articolo precedente
I peccatori: Ryan Coogler e Michael B. Jordan rivelano le origini di Smoke & Stack
Articolo successivo
Antony Starr interpreterà un misterioso surfista nella serie Netflix “Breakers”
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved