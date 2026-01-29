Paul Dano rompe il silenzio sulle dure critiche rivoltegli da Quentin Tarantino

L’attore Paul Dano ha finalmente risposto dopo che Quentin Tarantino aveva criticato la sua interpretazione nel film del 2007 Il petroliere. Durante un podcast ormai tristemente famoso, Tarantino aveva infatti attaccato verbalmente diversi attori, tra cui Dano, definendolo “l’attore più debole del SAG”.

Ora, in un’intervista con Variety al Sundance Film Festival, a Dano è stato chiesto di commentare queste affermazioni. Tuttavia, la sua co-protagonista in Little Miss Sunshine, Toni Collette, è intervenuta per prima, difendendo il suo collega e affermando che i commenti del regista di Pulp Fiction erano ridicoli e che doveva essere confuso quando li ha fatti.

“Ma stiamo davvero arrivando a questo punto? Che vada al diavolo quel tizio! Doveva essere fatto… era solo confuso. Chi farebbe una cosa del genere?”, sono le parole dell’attrice. Dano non ha commentato gli insulti che gli sono stati rivolti dal regista. Tuttavia, ha affermato: “È stato davvero bello. Sono anche incredibilmente grato che il mondo abbia parlato per me, così non ho dovuto farlo io”.. Il gran numero di persone che hanno difeso le sue capacità recitative è stato molto toccante.

Anche i registi di Little Miss Sunshine, Jonathan Dayton e Valerie Faris, hanno affrontato la controversia. Dayton ha descritto le osservazioni di Tarantino come imbarazzanti. Ha aggiunto che forse non ha capito il personaggio perché era troppo complicato, e che è per questo che non ha apprezzato la performance di Dano in Il petroliere. Ha dichiarato: “Posso solo pensare che la crudezza della sua performance abbia messo Tarantino a disagio. Non era facile da classificare”.

Farris ha detto di essere rimasta colpita e felice di vedere quante persone si sono schierate in difesa di Dano. Ha anche elogiato l’intelligenza dell’attore e ha espresso quanto sia amato nel settore. “Sai, la cosa interessante è stata vedere tutte le persone che sono uscite allo scoperto per difendere Paul. C’è stato subito… è amato da tantissime persone. È così intelligente”.

Dano è stato solo una delle tante vittime dell’attacco di Tarantino all’industria dell’intrattenimento due mesi fa durante un’apparizione al podcast di Bret Easton Ellis. Mentre discuteva dei suoi film preferiti del XXI secolo, ha criticato duramente diversi attori. Anche se ha detto che Il petroliere era nella sua lista, avrebbe ottenuto un punteggio più alto se non fosse stato per la performance di Dano, da lui ritenuta inadeguata.