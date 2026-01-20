Jensen Ackles rinnova le speranze di essere scritturato come Batman nel DCU di James Gunn

La star di The Boys, Jensen Ackles ha rivelato se Batman è ancora il ruolo dei suoi sogni, mentre James Gunn si prepara a introdurre il Cavaliere Oscuro nell’universo DC tramite The Brave and the Bold. L’attore, infatti, aveva già espresso interesse a interpretare il supereroe in un film live-action. Ackles, d’altronde, ha già esperienza con Batman, avendo doppiato il personaggio in diversi film d’animazione.

Durante la convention The Road So Far… The Road Ahead a Las Vegas, insieme al co-protagonista di Supernatural Misha Collins, Ackles ha quindi ribadito la sua speranza di interpretare Batman un giorno, dicendo: “È sicuramente un ruolo da sogno”. Il supereroe DC non è però l’unico ruolo da sogno di Ackles. L’attore ha infatti aggiunto che gli piacerebbe anche interpretare Wyatt Earp e Robin Hood.

Ackles non è poi estraneo al mondo dei supereroi. Prima di interpretare Dean Winchester nella longeva serie Supernatural, l’attore ha ottenuto il ruolo di Jason Teague in Smallville. Dopo aver fatto il suo debutto nella DC come Red Hood in Batman: Under the Red Hood, Ackles ha poi doppiato Batman nei film d’animazione Batman – Il Lungo Halloween, Legion of Super-Heroes, Justice League: Warworld e Justice League: Crisis on Infinite Earths.

Due anni dopo la fine di Supernatural, dopo 15 stagioni in onda, Ackles si è poi unito al cast di The Boys, la versione più cupa e cruda del genere supereroistico di Prime Video, nel ruolo di Soldier Boy. Tornerà come personaggio fisso nella quinta stagione, che debutterà l’8 aprile. La stagione finale vedrà anche la partecipazione come guest star dei colleghi di Ackles in Supernatural, Collins e Jared Padalecki.

Una volta terminata The Boys, Ackles non dirà addio a Soldier Boy, poiché riprenderà il ruolo anche nel prossimo spin-off della serie, Vought Rising. Per quanto riguarda il Batman del DCU, non c’è ancora un programma di produzione concreto per The Brave and the Bold e il casting non è stato ancora definito, quindi il sogno di Ackles di interpretare un giorno il supereroe potrebbe ancora avverarsi.