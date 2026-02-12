Joe Keery risponde ai rumor su Spider-Man nell’MCU dopo l’addio a Stranger Things

Joe Keery è consapevole delle voci che circolano sul Marvel Cinematic Universe tanto quanto i fan, come dimostrano i suoi recenti commenti sull’entrare a far parte del franchise dei supereroi. Keery è diventato famoso da un giorno all’altro grazie al ruolo di Steve nella serie Netflix Stranger Things, che ha recentemente concluso con la quinta e ultima stagione nel dicembre 2025. Ha però continuato a riscuotere successo anche al di fuori della serie horror fantascientifica, recitando nella commedia di successo Free Guy con Ryan Reynolds, nel thriller horror Spree e nella quinta stagione di Fargo.

Da tempo circolano però voci secondo cui Keery avrebbe incontrato la Marvel Studios per un ruolo chiave nell’MCU, e ora, in un’intervista con Liam Crowley di ScreenRant per la sua nuova commedia horror Cold Storage, l’attore risposto a tali voci. Riconoscendo con umorismo di “conoscere bene Spider-Man” e di aver visto i montaggi su TikTok che lo ritraggono nei panni dell’iconico personaggio Harry Osborn, Keery ha detto che “è divertente intrattenere” la possibilità di interpretare l’amico di Peter Parker nei fumetti.

Tuttavia, il veterano di Stranger Things ha continuato dicendo che “la cosa giusta accade al momento giusto” e che “alla fine dei conti” c’è un limite a ciò che un attore può fare pianificando “cose diverse”, che si tratti di progetti più indipendenti o di qualcosa al livello dell’MCU. “Immagino che si debba semplicemente tenere gli occhi aperti, leggere tantissimo e sperare per il meglio, immagino. [Ma] certo. Dai. Dov’è la sceneggiatura? Andiamo”, ha affermato l’attore.

Le voci su una possibile partecipazione di Keery all’MCU hanno iniziato a circolare a gennaio, quando è trapelata la notizia che l’attore fosse in trattative per un ruolo. Da allora, i fan dell’attore e della serie hanno avanzato diverse ipotesi sul personaggio che potrebbe interpretare, il più ricorrente dei quali è il già citato Harry Osborn, mentre altri hanno suggerito Ciclope nel prossimo reboot di X-Men, Nova nel progetto Disney+ in fase di gestazione e Ghost Rider, tra gli altri. Al momento, tuttavia, si tratta unicamente di rumor.