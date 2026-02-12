Liam Neeson rompe il silenzio sul sequel dell’iconico thriller Darkman di Sam Raimi

Mentre Sam Raimi sta lavorando per riportare in auge una delle sue proprietà più iconiche, Liam Neeson afferma di non saperne nulla. Ideato e diretto dal genio di La casa, il film Darkman vedeva Neeson nei panni dello scienziato Dr. Peyton Westlake, bruciato vivo e lasciato morire dal crudele mafioso Robert Durant a causa delle indagini della sua ragazza su un corrotto imprenditore immobiliare. Sopravvissuto per un soffio e ora dotato di superpoteri grazie a una procedura sperimentale sui nervi che elimina la sua capacità di provare dolore e allo stesso tempo provoca un sovraccarico di adrenalina che gli conferisce una forza maggiore, Westlake cerca vendetta contro Durant con la sua pelle sintetica sperimentale.

Poco dopo la notizia che Raimi sta sviluppando un nuovo capitolo della serie, Neeson ha dunque ora rotto il silenzio sul sequel di Darkman. In un’intervista con Liam Crowley di ScreenRant per la sua commedia horror Cold Storage, il candidato all’Oscar ha confermato di non aver ancora parlato con Raimi della possibilità di riprendere il suo ruolo nel prossimo film, sottolineando anche che “hanno fatto due” sequel senza di lui nei film direct-to-video.

Tuttavia, ciò che Neeson non sapeva è che il nuovo film sarà, secondo quanto riferito, un sequel diretto dell’originale suo e di Raimi. Alla domanda se avesse intenzione di contattare il regista, la star ha imitato in modo divertente una telefonata tra lui e Raimi, fingendo di non sentire il regista, prima di affermare che “mi piacerebbe lavorare con Sam” per il film ed è ansioso di vedere una versione moderna della serie.

Raimi è stato colui che ha dato la notizia dei suoi piani di rilanciare la serie Darkman alla fine di gennaio, rivelando che era già stata scritta una sceneggiatura per il progetto e che la sua casa di produzione Ghost House Pictures lo avrebbe sostenuto. Ha anche confermato che al film sono stati associati due registi, che secondo quanto riferito sarebbero il duo di Don’t Move Brian Netto e Adam Schindler, anche se non ci sono state conferme ufficiali al riguardo, mentre il finanziamento sarebbe l’ostacolo attuale per il film.

Sebbene i dettagli sul film siano ancora in gran parte segreti, se Neeson venisse contattato per il prossimo Darkman, sarebbe la sua prima apparizione nella serie dopo il film originale. Nei sequel direct-to-video citati sopra, Arnold Vosloo, protagonista de La mummia, ha sostituito Neeson nel ruolo del protagonista, anche se Raimi aveva precedentemente indicato che il piano era quello di realizzare un sequel tradizionale, potenzialmente senza prendere in considerazione i capitoli del 1995 e del 1996.

Indipendentemente da ciò che Raimi ha in serbo per la storia, un nuovo Darkman con Liam Neeson rappresenterebbe un importante ritorno al genere dei supereroi per entrambi. Il regista si è notevolmente riunito con la Marvel per Doctor Strange nel Multiverso della Follia del 2022 e da allora è rimasto aperto a collaborare nuovamente con loro su un film individuale o su Spider-Man 4 con Tobey Maguire. Liam Neeson, d’altra parte, non appare in questo genere da oltre un decennio, con il suo ultimo titolo legato ai supereroi che è stato Il cavaliere oscuro – Il ritorno, in cui ha ripreso il ruolo di Ra’s al Ghul per un cameo a sorpresa.

Ora, come ha recentemente indicato Raimi, le possibilità che il nuovo Darkman venga realizzato dipenderanno in ultima analisi dall’ottenimento dei finanziamenti per il sequel. La Universal Pictures detiene ancora i diritti del franchise e, dato che l’originale ha avuto solo un successo modesto piuttosto che un successo clamoroso come altri film di supereroi dell’epoca, potrebbe essere riluttante a sostenere pienamente il nuovo film senza un altro finanziatore. Tuttavia, con la stanchezza nei confronti della Marvel e della DC che si fa sentire più che nei confronti di proprietà più piccole e marginali, questo potrebbe essere il momento perfetto per la Universal per dare il suo pieno sostegno al franchise di Raimi.