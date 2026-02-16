Make-Up Artists and Hair Stylists Guild Awards 2026: I Peccatori, Frankenstein e Una Battaglia dopo l’Altra

Una Battaglia dopo l’Altra si è aggiudicato due premi: miglior trucco contemporaneo (Heba Thorisdottir, Mandy Artusato) e miglior acconciatura contemporanea (Ahou Mofid, Gina Maria DeAngelis, Sacha Quarles).

I Peccatori ha vinto anche due premi, tra cui il miglior trucco d’epoca e/o per personaggi (Ken Diaz, Siân Richards, Ned Neidhardt, Allison LaCour, Lana Mora) e la migliore acconciatura d’epoca e/o per personaggi (Shunika Terry-Jennings, Elizabeth Robinson, Tene Wilder, Jove Edmond, Sherri B. Hamilton).

Tra i vincitori televisivi figurano The Studio, Palm Royale, Stranger Things: Stagione 5, Saturday Night Live, Dancing with the Stars e Skeleton Crew.

Tutti i vincitori dei Make-Up Artists and Hair Stylists Guild Awards 2026

FEATURE-LENGTH MOTION PICTURE:

Best Contemporary Make-Up – Una Battaglia dopo l’Altra (Warner Bros. Pictures/HBO Max) – Heba Thorisdottir, Mandy Artusato

Best Period and/or Character Make-Up – I Peccatori (Warner Bros. Pictures/HBO Max)- Ken Diaz, Siân Richards, Ned Neidhardt, Allison LaCour, Lana Mora

Best Special Make-Up Prosthetics – Frankenstein (Netflix) – Mike Hill, Megan Many

Best Contemporary Hair Styling – Una Battaglia dopo l’Altra (Warner Bros. Pictures/HBO Max) – Ahou Mofid, Gina Maria DeAngelis, Sacha Quarles

Best Period and/or Character Hair Styling – “Sinners” (Warner Bros. Pictures/HBO Max) – Shunika Terry-Jennings, Elizabeth Robinson, Tene Wilder, Jove Edmond, Sherri B. Hamilton

TELEVISION SERIES – LIMITED, MINISERIES OR MOVIE FOR TELEVISION

Best Contemporary Make-Up – “The Studio “(Apple TV +) – Jorjee Douglass, Gillian Whitlock, Robin Glaser, Cassie Lyons, James Freitas

Best Period and/or Character Make-Up – “Palm Royale” (Apple TV +)- Tricia Sawyer, Marissa Lafayette, Marie DelPrete, Rory Gaudio, Alyssa Goldberg

Best Special Make-Up Prosthetics- “Stranger Things”: Season 5 (Netflix)- Barrie Gower, Mike Mekash, Duncan Jarman

Best Contemporary Hair Styling- “The Studio” (Apple TV +) – Vanessa Price, Alexandra Ford, Lauren McKeever

Best Period and/or Character Hair Styling- “Palm Royale” (Apple TV +) – Karen Bartek, Brittany Madrigal, Tiffany Bloom, Anna Quinn, Jill Crosby

TELEVISION SPECIAL, ONE HOUR OR MORE LIVE PROGRAM SERIES:

Best Contemporary Make-Up – “Saturday Night Live “(NBC) Louie Zakarian, Amy Tagliamonti, Jason Milani, Young Bek, Madison Bermudez

Best Period and/or Character Make-Up and/or Prosthetics- “Saturday Night Live” (NBC) – Louie Zakarian, Jason Milani, Amy Tagliamonti, Joanna Pisani, Kim Weber

Best Contemporary Hair Styling- “Dancing with the Stars” (ABC, Disney+) – Marion Rogers, Brittany Spaulding, Amber Nicholle Maher, Florence Witherspoon, Regina Rodriguez

Best Period and/or Character Hair Styling – “Saturday Night Live 50th Anniversary Special” (NBC) – Jodi Mancuso, Cara Hannah, Amanda Duffy Evans, Gina Ferrucci, Brittany Hartman

CHILDREN AND TEEN TELEVISION:

Best Make-Up- “Skeleton Crew” (Disney+) – Samantha Ward, Sonia Cabrera, Cristina Waltz, Alexei Dmitriew, Adina Sullivan

Best Hair Styling – “Skeleton Crew” (Disney+) – Lane Friedman, Nanxy Tong-Heater, Richard DeAlba, Roxane Griffin

COMMERCIALS & MUSIC VIDEOS:

Best Make-Up – Lady Gaga – “Abracadabra” (YouTube)- Sarah Tanno, Phuong Tran

Best Hair Styling – Walmart “WhoKnewVille” Holiday Campaign (all platforms) – Dean Banowetz, Amber Nicholle Maher, Johnny Lomeli, Maria Sandoval, Myo Lai

THEATRICAL PRODUCTIONS (Live Stage):

California Regional Live Theater Production: Make-Up and Hair Styling – “The Monkey King” (San Francisco Opera) – Jeanna Parham, Christina Martin, Erin Hennessy, Maur Sela

Broadway and International Live Theater Production: Make-Up and Hair Styling – “Frankenstein “(Segerstrom Center for the Arts) – Lisa Ruth Zomer, Thomas Richards-Keyes, Timothy Santry