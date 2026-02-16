L’accordo tra Netflix e Warner Bros. in difficoltà mentre l’offerta ostile di Paramount entra in una nuova fase

L’accordo originale tra Warner Bros. e Netflix è ora in pericolo a seguito di un nuovo sviluppo. Con una sorprendente svolta degli eventi, Warner Bros. sta infatti ora valutando la possibilità di riprendere le trattative di vendita con Paramount. Questa notizia arriva dopo l’ultima offerta avanzata dalla società per l’acquisizione dello studio.

I dirigenti della Warner Bros. starebbero infatti discutendo se ritirare l’accordo con Netflix a favore della nuova offerta di Paramount. Se lo studio decidesse di negoziare con Paramount, potrebbe ufficialmente riaprire la guerra delle offerte con Netflix. Tuttavia, al momento della pubblicazione di questo articolo, Warner Bros. sta ancora semplicemente valutando la situazione.

Paramount ha rivisto la sua proposta e ha coperto diversi elementi che inizialmente avevano destato perplessità in Warner Bros. Discovery. Lo studio ha ora dichiarato che si farebbe carico della penale di 2,8 miliardi di dollari se l’accordo venisse accettato. Ha inoltre dichiarato che interverrà per sostenere il rifinanziamento del debito di Warner Bros. Inoltre, Paramount ha promesso di pagare gli azionisti se la transazione non sarà completata entro il 31 dicembre 2026.

Warner Bros. continua ad avere riserve sulla proposta di Paramount. Tuttavia, questa sembra essere la prima volta che la dirigenza ha riconsiderato la propria decisione di vendere a Netflix. I membri del consiglio di amministrazione potrebbero ritenere che l’offerta della società sia più vantaggiosa dell’attuale accordo con Netflix, oppure potrebbero convincere lo streamer a modificare la propria offerta.

Warner Bros. ha ancora intenzione di sottoporre l’accordo con Netflix (27,75 dollari per azione) al voto degli azionisti. Paramount, d’altra parte, ha cercato incessantemente di conquistare gli investitori di Warner Bros. con un’offerta pubblica di acquisto di 30 dollari per azione. Se Warner Bros. decidesse di riaprire le trattative con Paramount, dovrebbe prima avvisare Netflix. Lo streamer avrebbe anche la possibilità di eguagliare o aumentare la propria offerta se volesse continuare l’asta.

Paramount, come noto, ha dato il via alla guerra delle offerte lo scorso anno con una proposta non richiesta, aumentando costantemente il prezzo prima che Warner Bros. accettasse l’accordo di Netflix. La società ritiene che la sua offerta sia migliore di qualsiasi altra offerta della sua avversaria e Paramount non si arrenderà senza combattere.

