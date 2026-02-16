Film Independent Spirit Awards 2026: Train Dreams, Sorry, Baby e Rose Byrne portano a casa le vittorie più importanti

La 41a edizione dei Film Independent Spirit Awards si è tenuta domenica pomeriggio all’Hollywood Palladium, dove l’organizzazione ha premiato i migliori film e serie TV indipendenti dell’anno.

I favoriti Train Dreams e Sorry, Baby hanno vinto numerosi premi, e il primo si è aggiudicato il premio per Miglior Film, Regia e Fotografia, mentre il secondo ha ricevuto il premio per Miglior Sceneggiatura e Miglior Interpretazione Non Protagonista. Anche Lurker di Alex Russell ha vinto due volte, come Miglior Opera Prima e Miglior Sceneggiatura Prima. Tuttavia, il progetto più vincente della serata è stata la serie TV di Netflix Adolescence, che si è aggiudicata quattro statuette.

Tra gli altri vincitori degli Spirits che sperano di ripetere la vittoria agli Oscar ci sono Rose Byrne, che ha vinto il premio per Miglior Performance per Se solo potessi ti prenderei a calci (titolo italiano di If I Had Legs I’d Kick You); Adolpho Veloso, che ha vinto il premio per Miglior Fotografia per Train Dreams; The Perfect Neighbor, che ha vinto il premio come Miglior Documentario, e L’agente segreto (Brasile), che si è aggiudicato il premio come Miglior Film Internazionale.

Guardando ai vincitori dell’anno scorso, Anora ha vinto tre Spirit Awards (Miglior Film, Miglior Regista per Sean Baker e Miglior Attrice per Mikey Madison) e ha poi replicato la vittoria in quelle stesse categorie agli Oscar. Quest’anno sembra più difficile che ciò avvenga, dati i contendenti, ma Train Dreams sarà sicuramente un candidato valido da guardare durante la serata più importante del cinema, il 15 marzo.

Ecco tutti i vincitori degli Independent Spirit Awards 2026

Film

MIGLIORE SCENEGGIATURA

Eva Victor, Sorry, Baby

MIGLIORE DOCUMENTARIO

The Perfect Neighbor

Director: Geeta Gandbhir

Producers: Gandbhir, Sam Bisbee, Nikon Kwantu, Alisa Payne

MIGLIORE FILM INTERNAZIONALE

The Secret Agent (Brazil)

Director/Writer: Kleber Mendonça Filho

MIGLIORE SCENEGGIATURA D’ESORDIO

Alex Russell, Lurker

MIGLIORE PERFORMANCE NON PROTAGONISTA

Naomi Ackie, Sorry, Baby

JOHN CASSAVETES AWARD

Esta Isla (This Island)

Directors/Writers/Producers: Cristian Carretero, Lorraine Jones Molina

Writer: Kisha Tikina Burgos

MIGLIOR MONTAGGIO

Sofía Subercaseaux, The Testament of Ann Lee

MIGLIORE FOTOGRAFIA

Adolpho Veloso, Train Dreams

MIGLIORE PERFORMANCE D’ESORDIO

Kayo Martin, The Plague

MIGLIOR PRIMO FILM

Lurker

Director: Alex Russell

Producers: Galen Core, Archie Madekwe, Marc Marrie, Charlie McDowell, Francesco Melzi D’Eril, Duncan Montgomery, Alex Orlovsky, Olmo Schnabel, Jack Selby

MIGLIORE REGIA

Clint Bentley, Train Dreams

MIGLIORE PERFORMANCE

Rose Byrne, Se solo potessi ti prenderei a calci

MIGLIOR FILM

Train Dreams

Producers: Michael Heimler, Will Janowitz, Marissa McMahon, Ashley Schlaifer, Teddy Schwarzman

ROBERT ALTMAN AWARD

The Long Walk

Director: Francis Lawrence

Casting Director: Rich Delia

Ensemble cast: Judy Greer, Mark Hamill, Cooper Hoffman, David Jonsson, Tut Nyuot, Joshua Odjick, Charlie Plummer, Ben Wang, Garrett Wareing

SOMEONE TO WATCH AWARD

Tatti Ribeiro, director of Valentina

PIU’ VERO DELLA FINZIONE AWARD

Rajee Samarasinghe, director of Your Touch Makes Others Invisible

PRODUCERS AWARD

Tony Yang

Televisione

MIGLIORE PERFORMANCE NON PROTAGONISTA IN UNA NUOVA SERIE

Erin Doherty, Adolescence

MIGLIORE PERFORMANCE D’ESORDIO IN UNA NUOVA SERIE

Owen Cooper, Adolescence

MIGLIORE NUOVA SERIE

Adolescence

Creators/Executive Producers: Jack Thorne, Stephen Graham

Executive Producers: Philip Barantini, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Nina Wolarsky, Hannah Walters, Mark Herbert, Emily Feller

Co-Executive Producers: Carina Sposato, Niall Shamma, Peter Balm

MIGLIORE UNA NUOVA SERIE NON-SCRIPTED O DOCUMENTARY

Pee-wee as Himself

Executive Producers: Matt Wolf, Emma Tillinger Koskoff, Ronald Bronstein, Eli Bush, Benny Safdie, Josh Safdie, Paul Reubens, Candace Tomarken, Kyle Martin, Nancy Abraham, Lisa Heller, Sara Rodriguez

MIGLIORE PERFORMANCE

Stephen Graham, Adolescence

MIGLIOR CAST IN UNA NUOVA SERIE

Chief of War

Ensemble Cast: Charlie Brumbly, Luciane Buchanan, Cliff Curtis, Brandon Finn, Moses Goods, Te Ao o Hinepehinga, Benjamin Hoetjes, Siua Ikale’o, Keala Kahuanui-Paleka, Mainei Kinimaka, Kaina Makua, Jason Momoa, Temuera Morrison, Te Kohe Tuhaka, James Udom