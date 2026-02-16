Film Independent Spirit Awards 2026: Train Dreams, Sorry, Baby e Rose Byrne portano a casa le vittorie più importanti

La 41a edizione dei Film Independent Spirit Awards si è tenuta domenica pomeriggio all’Hollywood Palladium, dove l’organizzazione ha premiato i migliori film e serie TV indipendenti dell’anno.
I favoriti Train Dreams e Sorry, Baby hanno vinto numerosi premi, e il primo si è aggiudicato il premio per Miglior Film, Regia e Fotografia, mentre il secondo ha ricevuto il premio per Miglior Sceneggiatura e Miglior Interpretazione Non Protagonista. Anche Lurker di Alex Russell ha vinto due volte, come Miglior Opera Prima e Miglior Sceneggiatura Prima. Tuttavia, il progetto più vincente della serata è stata la serie TV di Netflix Adolescence, che si è aggiudicata quattro statuette.
Tra gli altri vincitori degli Spirits che sperano di ripetere la vittoria agli Oscar ci sono Rose Byrne, che ha vinto il premio per Miglior Performance per Se solo potessi ti prenderei a calci (titolo italiano di If I Had Legs I’d Kick You); Adolpho Veloso, che ha vinto il premio per Miglior Fotografia per Train Dreams; The Perfect Neighbor, che ha vinto il premio come Miglior Documentario, e L’agente segreto (Brasile), che si è aggiudicato il premio come Miglior Film Internazionale.
Guardando ai vincitori dell’anno scorso, Anora ha vinto tre Spirit Awards (Miglior Film, Miglior Regista per Sean Baker e Miglior Attrice per Mikey Madison) e ha poi replicato la vittoria in quelle stesse categorie agli Oscar. Quest’anno sembra più difficile che ciò avvenga, dati i contendenti, ma Train Dreams sarà sicuramente un candidato valido da guardare durante la serata più importante del cinema, il 15 marzo.
Ecco tutti i vincitori degli Independent Spirit Awards 2026
Film
MIGLIORE SCENEGGIATURA
Eva Victor, Sorry, Baby
MIGLIORE DOCUMENTARIO
The Perfect Neighbor
Director: Geeta Gandbhir
Producers: Gandbhir, Sam Bisbee, Nikon Kwantu, Alisa Payne
MIGLIORE FILM INTERNAZIONALE
The Secret Agent (Brazil)
Director/Writer: Kleber Mendonça Filho
MIGLIORE SCENEGGIATURA D’ESORDIO
Alex Russell, Lurker
MIGLIORE PERFORMANCE NON PROTAGONISTA
Naomi Ackie, Sorry, Baby
JOHN CASSAVETES AWARD
Esta Isla (This Island)
Directors/Writers/Producers: Cristian Carretero, Lorraine Jones Molina
Writer: Kisha Tikina Burgos
MIGLIOR MONTAGGIO
Sofía Subercaseaux, The Testament of Ann Lee
MIGLIORE FOTOGRAFIA
Adolpho Veloso, Train Dreams
MIGLIORE PERFORMANCE D’ESORDIO
Kayo Martin, The Plague
MIGLIOR PRIMO FILM
Lurker
Director: Alex Russell
Producers: Galen Core, Archie Madekwe, Marc Marrie, Charlie McDowell, Francesco Melzi D’Eril, Duncan Montgomery, Alex Orlovsky, Olmo Schnabel, Jack Selby
MIGLIORE REGIA
Clint Bentley, Train Dreams
MIGLIORE PERFORMANCE
Rose Byrne, Se solo potessi ti prenderei a calci
MIGLIOR FILM
Train Dreams
Producers: Michael Heimler, Will Janowitz, Marissa McMahon, Ashley Schlaifer, Teddy Schwarzman
ROBERT ALTMAN AWARD
The Long Walk
Director: Francis Lawrence
Casting Director: Rich Delia
Ensemble cast: Judy Greer, Mark Hamill, Cooper Hoffman, David Jonsson, Tut Nyuot, Joshua Odjick, Charlie Plummer, Ben Wang, Garrett Wareing
SOMEONE TO WATCH AWARD
Tatti Ribeiro, director of Valentina
PIU’ VERO DELLA FINZIONE AWARD
Rajee Samarasinghe, director of Your Touch Makes Others Invisible
PRODUCERS AWARD
Tony Yang
Televisione
Erin Doherty, Adolescence
MIGLIORE PERFORMANCE D’ESORDIO IN UNA NUOVA SERIE
Owen Cooper, Adolescence
MIGLIORE NUOVA SERIE
Adolescence
Creators/Executive Producers: Jack Thorne, Stephen Graham
Executive Producers: Philip Barantini, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Nina Wolarsky, Hannah Walters, Mark Herbert, Emily Feller
Co-Executive Producers: Carina Sposato, Niall Shamma, Peter Balm
MIGLIORE UNA NUOVA SERIE NON-SCRIPTED O DOCUMENTARY
Pee-wee as Himself
Executive Producers: Matt Wolf, Emma Tillinger Koskoff, Ronald Bronstein, Eli Bush, Benny Safdie, Josh Safdie, Paul Reubens, Candace Tomarken, Kyle Martin, Nancy Abraham, Lisa Heller, Sara Rodriguez
MIGLIORE PERFORMANCE
Stephen Graham, Adolescence
MIGLIOR CAST IN UNA NUOVA SERIE
Chief of War
Ensemble Cast: Charlie Brumbly, Luciane Buchanan, Cliff Curtis, Brandon Finn, Moses Goods, Te Ao o Hinepehinga, Benjamin Hoetjes, Siua Ikale’o, Keala Kahuanui-Paleka, Mainei Kinimaka, Kaina Makua, Jason Momoa, Temuera Morrison, Te Kohe Tuhaka, James Udom