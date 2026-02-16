Il costume MCU di Scorpion finalmente svelato da una promo art di Spider-Man: Brand New Day

Il Marvel Cinematic Universe sembra aver finalmente rivelato quale sarà l’aspetto di Scorpion in Spider-Man: Brand New Day. Attraverso il negozio brasiliano Piticas, è stata pubblicata una prima immagine del ritorno di Michael Mando nell’MCU con il suo costume da Scorpion, utilizzata per la commercializzazione dei prodotti ufficiali legati all’icona Marvel. Il banner mostra anche un’immagine di Hulk interpretato da Mark Ruffalo, oltre ai nemici di Spider-Man, Tarantula e Boomerang.

Mando è stato annunciato per la prima volta il 1° agosto 2025 da The Hollywood Reporter per riprendere il suo ruolo da Spider-Man: Homecoming. L’attore è stato anche visto attraverso le foto dal set durante la produzione nell’ottobre 2025, quando Mac Gargan è stato avvistato in abiti da prigioniero mentre scendeva da un elicottero.

Al momento della pubblicazione di questa notizia, Sony Pictures e Marvel Studios non hanno ancora annunciato ufficialmente gli attori che interpreteranno Boomerang e Tarantula. Anche i personaggi non sono stati ancora annunciati ufficialmente come parte del cast di Spider-Man: Brand New Day, ma potrebbero benissimo essere dei personaggi a sorpresa nella storia.

Se Tarantula e Boomerang finiranno per avere un ruolo nella storia di Spider-Man: Brand New Day, la fase 6 segnerà il loro debutto dal vivo. Tuttavia, è fondamentale tenere presente che questo non significa al 100% che saranno gli antagonisti principali, poiché non si sa ancora chi sarà la minaccia principale in questo film.

È logico che vengano divulgati ulteriori dettagli sul grande film di Tom Holland, dato che manca meno di sei mesi alla sua uscita. Ma questo solleva anche ulteriori domande su quando verrà finalmente pubblicato il primo trailer del film. Quando il filmato sarà finalmente disponibile, il pubblico potrà probabilmente vedere il costume di Scorpion di Mando in azione. Ci sono però ancora molti altri misteri da risolvere sul film, tra cui chi interpreterà Sadie Sink e come Punisher e Hulk saranno inseriti nella trama.

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa in rete, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.