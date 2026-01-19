Matt Damon spiega come la scarsa attenzione del pubblico influenzi Netflix su “come si fanno i film”

Abituato a girare scene d’azione intense, Matt Damon sta imparando a rallentare e a lasciare che il pubblico lo raggiunga. Parlando del suo nuovo film Netflix The Rip – Soldi sporchi (leggi qui la recensione), girato insieme a Ben Affleck, il vincitore dell’Oscar ha spiegato che i film ora richiedono un “livello di attenzione molto diverso” quando sono disponibili in streaming a casa.

“Questo ha un grande effetto e sta iniziando ad avere un impatto anche sul modo in cui si realizzano i film”, ha spiegato al Joe Rogan Experience, usando proprio Netflix come esempio. “Il modo standard per realizzare un film d’azione che abbiamo imparato era quello di avere solitamente tre scene chiave. Una nel primo atto, una nel secondo e una nel terzo. E poi si arriva al culmine con tutte le esplosioni. Si spende la maggior parte del budget per quella scena nel terzo atto. È il finale”.

“E ora invece dicono: ‘Possiamo avere una scena importante nei primi cinque minuti? Vogliamo che il pubblico rimanga sintonizzato’“, ha affermato l’attore. Damon ha poi continuato: “‘E non sarebbe terribile se ripetessi la trama tre o quattro volte nei dialoghi, perché le persone guardano il film mentre sono al telefono’”.

Questa politica non è nuova, dato che secondo quanto riferito Netflix ha chiesto agli sceneggiatori di far “annunciare ai personaggi ciò che stanno facendo” nei dialoghi. A quanto pare senza eccezioni a questa regola, The Rip – Soldi sporchi vede Damon e Affleck nei panni di due poliziotti di Miami che iniziano a rivoltarsi l’uno contro l’altro dopo aver scoperto 20 milioni di dollari in un nascondiglio abbandonato, coinvolgendo forze esterne mentre lottano per determinare di chi ci si può fidare.

Affleck ha osservato: “Ma poi guardi Adolescence, e lì non c’è niente di tutto questo. Ed è fottutamente fantastico. Ed è anche cupo. È tragico e intenso. Parla di questo tizio che scopre che suo figlio è accusato di omicidio, e ci sono lunghe inquadrature della loro nuca. Salgono in macchina, nessuno dice niente”. Damon definisce la serie Netflix vincitrice del Golden Globe “l’eccezione”, mentre Affleck ritiene che “dimostri che non è necessario ricorrere” a questi trucchi per mantenere vivo l’interesse del pubblico.