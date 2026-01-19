Quanto è alto Peter Claffey, interprete di Duncan l’Alto, protagonista di A Knight of Seven Kingdoms?

A Knight of the Seven Kingdoms vede Peter Claffey nei panni di Ser Duncan, un cavaliere così alto che a malapena entra nella sua armatura. Come si colloca l’attore nel personaggio? A Knight of the Seven Kingdoms ci trasporta in una nuova era a Westeros, dove regna una relativa pace e c’è tempo per i tornei.

In quest’epoca, circa un secolo dopo House of the Dragon e quasi un secolo prima de Il Trono di Spade, veniamo introdotti a una serie di nuovi personaggi, molti dei quali con i nomi familiari di Targaryen, Baratheon e simili. Tuttavia, il nostro personaggio principale, Duncan, non ha un nome simile. Ciò che ha è un’altezza sbalorditiva.

Peter Claffey è alto 195 cm

Peter Claffey, che ha recitato in Wreck, Vikings: Valhalla e Bad Sisters, è stato scelto per il ruolo di Duncan: l’attore irlandese è alto 1,95 cm. La sua altezza non solo lo ha aiutato ad avere successo nella recitazione, ma Claffey ha anche avuto una notevole carriera nel rugby prima di dedicarsi alla recitazione a tempo pieno.

Confronto tra l’altezza di Peter Claffey e quella di Duncan l’Alto in A Knight of the Seven Kingdoms

1,95 m è un’altezza considerevole, ma è sufficiente per pareggiare l’altezza di Ser Duncan l’Alto di cui ha narrato George R.R. Martin nelle sue storie di A Knight of the Seven Kingdoms? La risposta è: probabilmente no. Per Martin il cavaliere è alto 2 metri e 8 centimetri.

Tuttavia, stiamo parlando del mondo di Cronache del Ghiaccio e del Fuoco; Martin è noto per esagerare con i suoi personaggi. Basta guardare Fuoco e Sangue, un romanzo che afferma esplicitamente che non possiamo sapere esattamente tutto su questi eventi. È possibile che un metro e ottanta possa significare qualche centimetro in meno.

Dopotutto, 1 metro e 95 è già un’altezza considerevole, e Claffey ha la stazza necessaria per essere adatto al ruolo. È un uomo massiccio. Quando è in coppia con il minuscolo Egg (Dexter Sol Ansell), sembra ancora più grande.

Ancora più importante, però, Claffey incarna gli aspetti da gigante gentile di Dunk che rendono il personaggio così grandioso. Si muove con leggerezza, ripiega le mani e le braccia per non dare fastidio e tiene la testa china per la maggior parte del tempo. È il tipo di casting che predispone il pubblico al meglio per godere di A Knight of the Seven Kingdoms.