Matt Damon: 10 cose che forse non sai sull’attore

Matt Damon è uno degli attori più apprezzati degli ultimi trent’anni. Ma non solo: è anche uno sceneggiatore e produttore di successo. Premiato con i riconoscimenti più prestigiosi del cinema, come l’Oscar e il Golden Globe, ha sempre dimostrato il suo talento con scelte coraggiose e mai uguali tra loro, venendo apprezzato per la sua versalità e l’abilità di fare propri tutti i personaggi che interpreta. La sua lunga e gloriosa filmografia ne è una testimonianza insindacabile.

Ecco, allora, quello che forse non sapevate su Matt Damon.

I film in cui ha recitato Matt Damon

I film di Matt Damon da giovane

1. Ha recitato in celebri film. Nel 1988 debutta al cinema in Mystic Pizza, in un piccolo ruolo. Ottiene la sua prima parte importante per il film Il coraggio della verità (1996). Successivamente recita in L’uomo della pioggia (1997), Will Hunting – Genio ribelle (1997) e Salvate il soldato Ryan (1998), con i quali si consacra. In seguito recita in Il giocatore – Rounders (1998), Dogma (1999), Il talento di Mr. Ripley (1999), La leggenda di Bagger Vance (2000), Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco (2001), Gerry (2022), The Bourne Identity (2022), The Bourne Supremacy (2004), Ocean’s Twelve (2004), I fratelli Grimm e l’incantevole strega (2005), Syriana (2005), The Departed – Il bene e il male (2006), The Good Shepherd (2006), Ocean’s Thirteen (2007), The Bourne Ultimatum (2007), The Informant! (2009), Invictus – L’invincibile (2009), Green Zone (2010), Hereafter (2010), Il Grinta (2010), I guardiani del destino (2011), Contagion (2011), Promised Land (2012), Elysium (2013), Dietro i candelabri (2013) e The Zero Theorem (2013).

I film di Matt Damon oggi

Negli ultimi dieci anni l’attore ha preso poi parte ai film Monuments Men (2014), Interstellar (2015), Sopravvissuto – The Martian (2015), Jason Bourne (2016), The Great Wall (2016), Suburbicon (2017), Downsizing – Vivere alla grande (2017), Le Mans ’66 – La grande sfida (2019), La ragazza di Stillwater (2021), The Last Duel (2021), Air – La storia del grande salto (2023), Oppenheimer (2023), Drive-Away Dolls (2024) e The Instigators (2024). Nel 2026 sarà invece protagonista di Odissea di Christopher Nolan.

Matt Damon ha girato un film in Italia

Tra i film di Damon, ve ne è uno che è stato girato in diverse località italiane. Si tratta di Il talento di Mr. Ripley, le cui riprese si sono svolte a Roma, nella Penisola sorrentina, a Marina di Camerota, Procida, Ischia, Casinò di Anzio (per la scena sanremese), Venezia, Napoli (la Galleria Principe e il Teatro San Carlo), Monte Argentario, Livorno e la Chiesa della Martorana (Palermo).

I film con Matt Damon su Netflix

Sono diversi i film con Matt Damon attualmente disponibili su Netflix, a partire da uno degli ultimi da lui girato, il dramma ispirato ad una storia vera La ragazza di Stillwater. Vi è poi Jason Bourne, il quinto capitolo della saga e il quarto con protagonista Damon, i fantascientifici Interstellar ed Elysium, il fantasy The Great Wall e il film di guerra Salvate il soldato Ryan, tra i titoli che hanno contribuito alla sua fama.

I 10 film di Matt Damon che hanno incassato di più

Di seguito, ecco i 10 film dal maggior incasso nella filmografia di Matt Damon: 1. Interstellar ($673 M.) – 2. Sopravvissuto – The Martian ($630 M.) – 3. Salvate il soldato Ryan ($482 M.) – 4. Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco ($451 M.) – 5. The Bourne Ultimatum ($443 M.) – 6. Jason Bourne ($415 M.) – 7. Ocean’s Twelve ($363 M.) – 8. Ocean’s Thirteen ($311 M.) – 9. The Departed – Il bene e il male ($290 M.) – 10. The Bourne Supremacy ($289 M.).

2. Ha lavorato anche come doppiatore. Oltre a recitare davanti la macchina da presa, Damon ha lavorato anche come doppiatore, sia per film animati che per film live action. Ciò è avvenuto per Titan A.E (2000), The Majestic (2001), film con Jim Carrey dove Damon da voce a Luke Trimble, Spirit – Cavallo selvaggio (2002), Ponyo sulla scogliera di Hayao Miyazaki (2008), Inside Job (2010), dove è la voce narrante, Happy Feet 2 (2011), IF – Gli amici immaginari (2024).

Quanti Oscar ha vinto Matt Damon?

3. Vanta molteplici candidature all’Oscar. Il rapporto di Damon con gli Oscar è iniziato subito nel migliore dei modi, quando alla sua prima partecipazione nel 1998 vinse l’Oscar per la Miglior sceneggiatura di Will Hunting – Genio ribelle insieme all’amico Ben Affleck. Quello stesso anno era candidato anche come Miglior attore per il medesimo film. In seguito, Damon è stato candidato altre tre volte: come Miglior attore non protagonista per Invictus – L’invincibile, come Miglior attore per Sopravvissuto – The Martian e come produttore del Miglior film Manchester by the Sea.

Matt Damon in Sopravvissuto – The Martian

4. Ha recitato in isolamento. Per interpretare l’astronauta Mark Watney in Sopravvissuto – The Martian, il quale si ritrova bloccato su Marte, è stato scelto l’attore Matt Damon. Questi svolse le proprie scene quando tutto il resto del cast aveva già terminato le proprie, e si trovò pertanto a vivere una reale condizione di isolamento. Questa gli ha però permesso di entrare ulteriormente nella mente di un uomo abbandonato alla più totale solitudine su un altro pianeta.

Matt Damon sarà Ulisse per Christopher Nolan

5. Si è allenato molto per il ruolo. Matt Damon sarà Ulisse nel nuovo e attesissimo Odissea di Christopher Nolan, un progetto che promette un approccio realistico ed epico al mito greco. Per interpretare l’eroe di Itaca, l’attore si è sottoposto a un intenso programma di preparazione fisica, con allenamenti quotidiani mirati a sviluppare resistenza e agilità, fondamentali per le numerose sequenze d’azione girate in ambienti naturali. Damon ha inoltre studiato testi classici e consulenze storiche per restituire un Ulisse credibile, più umano e psicologicamente complesso rispetto alle versioni tradizionali.

Matt Damon in Oppenheimer

6. Ha studiato per diventare un credibile militare. In Oppenheimer Damon interpreta il generale Leslie Groves, figura chiave del Progetto Manhattan e responsabile militare dell’operazione che portò alla costruzione della bomba atomica. Per prepararsi al ruolo, l’attore ha studiato documenti e biografie su Groves, concentrandosi sul suo carattere inflessibile e sulla sua leadership pragmatica. Damon ha raccontato di aver lavorato con un consulente militare per affinare postura, tono di comando e protocollo dell’epoca, così da restituire un Groves credibile e all’altezza della ricostruzione storica voluta da Nolan.

Matt Damon e Ben Affleck

7. Sono grandi amici. L’amicizia tra Damon e Ben Affleck è probabilmente la più celebre nel mondo di Hollywood. I due sono cresciuti insieme e insieme sono andati alla conquista del mondo del cinema, ottenendola grazie all’oscar per Will Hunting – Genio ribelle. Da quel momento hanno collaborato insieme a più progetti, principalmente come produttori ma talvolta anche recitando insieme sul grande schermo, come in The Last Duel e Air – La storia del grande salto.

Matt Damon ha una malattia?

8. Ha rischiato di cadere in depressione. Come rivelato dall’attore in una recente intervista, c’è stato un momento della sua carriera in cui ha rischiato di sviluppare una forma di depressione. Ciò si è verificato durante la lavorazione di un film che non lo motivava affatto ma di cui non ha voluto rivelare il nome. Secondo il parere di alcuni fan, il film potrebbe essere The Great Wall. Ad ogni modo, l’attore ha aggiunto che grazie al supporto di sua moglie è riuscito ad uscire da quel brutto momento.

La moglie e le figlie di Matt Damon

9. È sposato e ha tre figlie. Il 9 dicembre 2005 l’attore si è sposato con l’argentina Luciana Barroso, conosciuta in un bar di Miami mentre girava il film Fratelli per la pelle, diventando il patrigno di Alexia, la figlia che la Barroso ha avuto da una precedente relazione. Dall’unione dei due sono poi nate tre figlie: Isabella, nata l’11 giugno 2006, Gia Zavala Damon, nata il 20 agosto 2008, e Stella Zavala Damon, nata il 20 ottobre 2010.

L’età e l’altezza di Matt Damon

10. Matt Damon è nato l’8 ottobre del 1970 a Cambridge, Massachusetts, Stati Uniti. L’attore è alto complessivamente 1,78 metri.

Fonti: IMDb, biography, BusinessInsider