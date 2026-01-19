A Knight Of The Seven Kingdoms, guida al cast e ai personaggi

La più recente serie ambientata nell’universo di Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms, presenta un cast completamente nuovo. Questo ultimo spin-off è ambientato circa 100 anni dopo House of the Dragon e all’incirca 70 anni prima di Game of Thrones, e si distingue per un tono sensibilmente diverso rispetto agli altri capitoli del franchise. Tale differenza deriva soprattutto dal personaggio centrale, Dunk, che proviene da origini molto più umili rispetto agli Stark o ai Targaryen. Naturalmente, questa unicità ha richiesto un cast all’altezza.

Ambientata principalmente nei tornei e nelle sale dei lord minori di Westeros, A Knight of the Seven Kingdoms è basata sulle novelle Dunk & Egg di George R.R. Martin. Sebbene si tratti ancora di un’opera incompiuta, queste storie più brevi appartenenti al ciclo de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco seguono Dunk e il suo scudiero Egg attraverso una serie di avventure emozionanti, comiche e spesso toccanti. Grazie anche a un cast di grande livello, A Knight of the Seven Kingdoms risulta estremamente divertente. Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco

Peter Claffey è Ser Duncan l’Alto

L’attore e giocatore di rugby irlandese Peter Claffey ha debuttato sullo schermo nel 2022, apparendo in Harry Wild e nella serie Apple TV Bad Sisters. Successivamente ha interpretato Cormac Kelly nella serie televisiva Wreck, prima di vestire i panni di Dunstan in Vikings: Valhalla. L’attore, alto oltre un metro e novanta, ha poi ottenuto un nuovo ruolo ricorrente in Bad Sisters, seguito da una partecipazione in due episodi di Borderline e infine dal suo ingaggio in A Knight of the Seven Kingdoms.

Claffey è il protagonista del nuovo prequel di Game of Thrones, interpretando un povero cavaliere errante di nome Ser Duncan l’Alto (detto Dunk). All’inizio della sua storia, Dunk cerca di costruirsi una reputazione come cavaliere dopo aver trascorso tutta la vita al servizio di altri come scudiero.

Dexter Sol Ansell è Egg

Nato nello Yorkshire, Dexter Sol Ansell ha iniziato a recitare da bambino nella soap opera Emmerdale. Crescendo, è apparso in The Moor, Christmas on Mistletoe Farm e ha interpretato una versione giovane di Coriolanus Snow nel film prequel di Hunger Games, La ballata dell’usignolo e del serpente (2023). L’anno successivo ha recitato in Robin and the Hoods e Here, prima di essere scelto per A Knight of the Seven Kingdoms e per l’imminente 500 Miles.

In A Knight of the Seven Kingdoms, Ansell interpreta Egg, un ragazzo tenace e diretto che, grazie alla sua ostinazione, riesce a diventare lo scudiero di Dunk, nonostante l’iniziale riluttanza del cavaliere ad accoglierlo.

Daniel Ings è Ser Lyonel Baratheon

L’attore britannico Daniel Ings ha raggiunto la notorietà nel 2014 grazie alla serie Lovesick, in cui interpretava Luke Curran. Questo ruolo gli ha aperto le porte a numerosi progetti di rilievo, tra cui The Crown, Instinct, Black Mirror, Sex Education, The Gold e The Gentlemen. Dopo A Knight of the Seven Kingdoms, Ings è atteso in un ruolo ancora non rivelato nel film del 2027 Star Wars: Starfighter.

Ings interpreta Ser Lyonel Baratheon in A Knight of the Seven Kingdoms, un cavaliere noto come “la Tempesta Ridente”. Erede di Casa Baratheon, Lyonel è l’antenato diretto di Robert Baratheon, re di Westeros all’inizio della serie principale di Game of Thrones.

Finn Bennett è il Principe Aerion Targaryen

Finn Bennett è nato a Hackney, Londra, e ha debuttato sullo schermo nel 2010 nella serie Foyle’s War. Dopo alcune apparizioni televisive minori, è stato scelto per il film Hope Gap nel 2019, prima di ottenere il suo primo ruolo di rilievo come Peter Prior nella quarta stagione di True Detective. Questo successo lo ha portato a recitare nella serie Netflix Black Doves e nel film Warfare.

In A Knight of the Seven Kingdoms, Bennett interpreta il principe Targaryen Aerion, che amava farsi chiamare “Fiamma Splendente”. Il resto di Westeros, però, lo conosceva come Aerion il Mostruoso. È il secondo figlio del principe Maekar Targaryen e fratello minore del re.

Bertie Carvel è il Principe Baelor Targaryen

L’attore britannico Bertie Carvel è un acclamato interprete teatrale che ha raggiunto grande fama anche sullo schermo. È noto al pubblico televisivo soprattutto per il ruolo di Jonathan Strange in Jonathan Strange & Mr Norrell, oltre che per le sue interpretazioni in Doctor Foster, Dalgliesh e The Crown. Carvel interpreterà Cornelius Fudge nella prossima serie televisiva Harry Potter prodotta da HBO.

In A Knight of the Seven Kingdoms, Carvel veste i panni del principe Baelor “Spearbreaker” Targaryen, Primo Cavaliere del Re e legittimo erede al Trono di Spade. Baelor è giusto e benevolo, sia nel suo ruolo istituzionale sia come futuro sovrano, qualità che lo rendono molto amato dal popolo di Westeros.

Sam Spruell è il Principe Maekar Targaryen

Nato a Londra, Sam Spruell ha iniziato la sua carriera cinematografica nel 2002 con il film 19: The Widowmaker. Da allora è apparso in numerose pellicole, tra cui London to Brighton, Biancaneve e il cacciatore, Taken 3, Il re fuorilegge e The Thing with Feathers. In televisione ha recitato in serie come Liar, Doctor Who e Dune: Prophecy.

Spruell interpreta il principe Maekar Targaryen in A Knight of the Seven Kingdoms, il figlio più giovane di Re Daeron e fratello minore di Baelor. Molto più burbero del fratello maggiore, Maekar è comunque noto per essere un eccellente comandante militare.

Cast di supporto e personaggi secondari di A Knight of the Seven Kingdoms

Henry Ashton nel ruolo del principe Daeron Targaryen – Conosciuto per My Lady Jane e A Good Girl’s Guide to Murder, Henry Ashton interpreta il principe Daeron Targaryen, figlio del principe Maekar.

Ross Anderson nel ruolo di Ser Humfrey Hardyng – Noto per The Silent Storm e Crawl, Ross Anderson interpreta Ser Humfrey Hardyng, cavaliere di Casa Hardyng.

Edward Ashley nel ruolo di Ser Steffon Fossoway – Edward Ashley, noto per The Lost City of Z, The Terror e Master of the Air, interpreta Ser Steffon Fossoway.

Shaun Thomas nel ruolo di Raymun Fossoway – Shaun Thomas ha debuttato sullo schermo con The Selfish Giant. In A Knight of the Seven Kingdoms interpreta Raymun Fossoway, scudiero e cugino di Steffon.

Tanzyn Crawford nel ruolo di Tanselle – Nota per Tiny Beautiful Things e Swift Street, Tanzyn Crawford interpreta Tanselle, una burattinaia e artista originaria di Dorne.

Daniel Monks nel ruolo di Ser Manfred Dondarrion – Daniel Monks, noto per All Her Fault, interpreta Ser Manfred Dondarrion.

Steve Wall nel ruolo di Lord Leo “Spina Lunga” Tyrell – Conosciuto per Black Doves e Dune – Parte Due, Steve Wall interpreta Lord Leo Tyrell, signore di Alto Giardino.

Danny Webb nel ruolo di Ser Arlan di Pennytree – Ser Arlan di Pennytree, il cavaliere che Dunk ha servito come scudiero, è interpretato da Danny Webb, già apparso in produzioni come Crow, Alien³ e Robin Hood.