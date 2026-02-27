Spider-Man: Beyond The Spider-Verse, Phil Lord e Chris Miller spiegano finalmente il motivo del ritardo di tre anni

Gli sceneggiatori e produttori di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, Phil Lord e Chris Miller, hanno appena rivelato il vero motivo per cui il terzo capitolo della trilogia è stato rinviato di tre anni. Dopo l’uscita nel 2023 del secondo film della trilogia animata, Spider-Man: Across the Spider-Verse, la Sony aveva previsto che il capitolo successivo arrivasse nelle sale meno di un anno dopo. Tuttavia, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse è stato alla fine tolto dal calendario prima di ottenere finalmente una data di uscita fissata per giugno 2027.

Sebbene gli scioperi di Hollywood abbiano avuto un ruolo importante, anche vari problemi di produzione hanno costretto la Sony a prendere questa decisione. Ora, Lord e Miller hanno rivelato cosa è realmente accaduto dietro le quinte. Durante un’intervista con Gizmodo, i due hanno ammesso che la portata di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse continuava a cambiare.

Dopo aver inizialmente pianificato un unico film, Miller ha pensato che “il film fosse troppo lungo, quindi è stato diviso in due”. Tuttavia, questo si è rivelato un grosso problema perché “guardando la seconda parte del film, ti rendi conto che non aveva un arco narrativo con un inizio, una parte centrale e una fine”. Anche se il finale era già stato pianificato, Lord e Miller hanno quindi faticato a trovare una soluzione per la parte centrale.

Alla fine hanno capito che tipo di storia stavano raccontando, e Lord ha aggiunto: “Sappiamo dove andrà a finire, ma dobbiamo capire meglio cosa succede nel mezzo. E abbiamo avuto un’idea davvero meravigliosa: quando la tua famiglia viene distrutta dalla tua vocazione, dal tuo talento, come fai a rimetterla insieme? Come fai ad avere tutto?”. I due sceneggiatori sono così partiti da questo spunto per arricchire quello che oggi è il terzo film della trilogia.

I primi due film di Spider-Verse sono stati ampiamente elogiati dalla critica e dal pubblico, con Spider-Man: Un nuovo universo che ha ricevuto rispettivamente il 97% e il 93% su Rotten Tomatoes, e Spider-Man: Across the Spider-Verse che ha ottenuto il 95% sia dalla critica che dal pubblico. Anche i risultati al botteghino sono stati impressionanti, con il primo film che ha incassato 394 milioni di dollari e il sequel 690 milioni. Non resta a questo punto che attendere l’arrivo di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse per scoprire come si concluderà questo racconto.

Di cosa parlerà Spider-Man: Beyond the Spider-Verse?

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse conclude una trilogia iniziata con Spider-Man: Un nuovo universo del 2018 e proseguita con Spider-Man: Across the Spider-Verse del 2023. La serie è incentrata sul liceale di Brooklyn Miles Morales, che diventa il nuovo Spider-Man e si unisce ad altri Spider-Man provenienti da universi paralleli per salvare New York City – e altri luoghi multiversali – da varie minacce. I dettagli della trama del terzo film non sono stati rivelati, ma la storia riprenderà indubbiamente da dove si concludeva il secondo capitolo.

Il film affronterà dunque le conseguenze del finale cliffhanger di Spider-Man: Across the Spider-Verse, con Miles Morales (Shameik Moore) bloccato in un universo alternativo con una versione più cattiva di se stesso. “Ecco cosa posso promettere, e l’ho detto a proposito del secondo quando eravamo nel mezzo: Phil Lord, Chris Miller, tutti, i produttori di questo film, i registi che porteranno… Quello che hanno fatto nel primo è che tutti i registi sono diventati produttori esecutivi. Quindi continuano ad aggiungersi. Quello che posso promettere è che non si fermeranno finché non sarà eccellente”, ha confermato a ComicBook.com l’attore di Peter B. Parker, Jake Johnson.

“E se questo significa che ci vuole un po’ più di tempo, se questo significa che è ancora più grande, se questo significa che è più lungo – non giocano secondo le regole di nessuno. Lavorano molto duramente. Come attori, siamo sempre scioccati quando ci chiamano per registrare l’ultimo film. Credo che sia stato un mese prima della proiezione, quando non riuscivamo a credere che stessimo ancora registrando. Quindi non hanno intenzione di mollare fino a quando non sarà grandioso e non ho altro che fiducia in loro. Ma per quanto riguarda la possibilità di svelare qualcosa [sulla storia], non posso farlo”.

“Abbiamo creato quello che riteniamo essere un finale molto soddisfacente e non vediamo l’ora che i fan lo vedano”, hanno dichiarato lo scorso anno i registi Bob Persichetti e Justin K. Thompson quando sono stati annunciati come co-registi. “Stiamo dando il massimo”. La serie “Spider-Verse” ha avuto un grande successo al botteghino: il film originale ha incassato 384 milioni di dollari in tutto il mondo, oltre a vincere l’Oscar come miglior film d’animazione. Il secondo ha avuto un successo ancora maggiore al botteghino, riuscendo a superare l’incasso totale del suo predecessore dopo soli 12 giorni dall’uscita e chiudendo con 690 milioni di dollari in tutto il mondo.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse arriverà al cinema il 18 giugno 2027.