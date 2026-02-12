HomeCinema News2026

Scream 7: Ghostface conquista le Dolomiti con uno stunt spettacolare a Tonale–Ponte di Legno

Di Redazione

-

Scream 7: Ghostface conquista le Dolomiti

Nel cuore della notte, mentre le Dolomiti riposavano sotto una coltre di neve e silenzio, qualcosa di sinistro è emerso dalle montagne. Per celebrare l’uscita di Scream 7, Eagle Pictures ha realizzato uno stunt cinematografico unico nel suo genere, trasformando il paesaggio alpino sopra Tonale–Ponte di Legno in un gigantesco set a cielo aperto.

Un team di sciatori professionisti ha inciso l’iconica maschera di Ghostface direttamente sul versante della montagna. Non una proiezione digitale. Non un’illusione in CGI. Ma un’incisione reale, scolpita nella neve e visibile a chilometri di distanza, capace di trasformare una pista naturale in un simbolo inquietante e spettacolare.

Sotto un cielo trapunto di stelle, l’immagine è stata poi accesa da una potente proiezione luminosa notturna che ha tracciato un profilo rosso sulla neve, dando vita a un’apparizione tanto suggestiva quanto perturbante. Un gesto audace, pensato per portare l’universo di Scream oltre lo schermo e liberarlo nel mondo reale.

In un momento in cui atleti di tutto il mondo mettono alla prova sé stessi contro neve e gelo, spingendo corpo e mente al limite, le sfide non finiscono al traguardo. Tra discese estreme e notti gelide, quest’anno c’è un’ultima prova da affrontare: Ghostface è tornato, e deve essere sconfitto.

Scream 7: cast, regia e uscita al cinema

Scream 7 è il settimo capitolo dell’iconico franchise slasher, diretto da Kevin Williamson, già storico creatore della saga, che ha co-sceneggiato il film insieme a Guy Busick. La storia è firmata da James Vanderbilt e Guy Busick, e promette un ritorno potente ai temi centrali che hanno reso il franchise un fenomeno generazionale.

Nel cast troviamo volti storici e nuove presenze: Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Anna Camp, Joel McHale, Mckenna Grace, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Asa Germann, Celeste O’Connor, Sam Rechner, Ethan Embry, Tim Simons e Mark Consuelos.

Il film è prodotto da Paramount Pictures e Spyglass Media Group e arriverà nelle sale italiane il 25 febbraio 2026, distribuito da Eagle Pictures.

