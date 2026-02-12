HomeCinema News2026

Kristian Ghedina: Storie di Sci disponibile su Prime Video

Di Chiara Guida

Dal 6 febbraio, in concomitanza con l’avvio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, il docufilm Kristian Ghedina: Storie di Sci è disponibile in esclusiva su Prime Video dopo essere stato presentato durante l’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e distribuito nelle sale italiane da RS Productions.

Scritto e diretto da Paolo Galassi, il docufilm vede protagonista il leggendario sciatore Kristian Ghedina, con il prezioso contributo narrativo dell’ex sportivo della neve e commentatore TV Paolo De Chiesa. Il progetto rientra nell’ambito dell’Olimpiade Culturale, il programma multidisciplinare per promuovere i valori Olimpici attraverso il dialogo tra arte, cultura e sport.

Kristian Ghedina accompagna lo spettatore raccontando la storia dello sci italiano attraverso personaggi, aneddoti, territori e grandi imprese, da Cortina 1956 a Milano Cortina 2026. Un viaggio tra sport e innovazione tecnologica, con interviste esclusive a protagonisti, organizzatori e istituzioni, alla scoperta dei progetti e delle strutture dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
ALTRE STORIE

