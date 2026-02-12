Spider-Noir: il primo trailer con Nicolas Cage!

Prime Video ha condiviso il primo trailer e la data di uscita di Spider-Noir, con Nicolas Cage nel suo primo ruolo da protagonista in TV. La serie di 8 episodi uscirà per intero il 27 maggio ed è prodotta da Sony Pictures Television in esclusiva per MGM+ e Prime Video.

Secondo un comunicato stampa, Spider-Noir debutterà in patria sul canale lineare di MGM+ il 25 maggio, per poi arrivare a livello globale su Prime Video il 27 maggio “come binge-watching”, in oltre 240 paesi e territori. La serie sarà disponibile anche in streaming in due modalità: in “Authentic Black & White” e “True-Hue Full Color”, così che il pubblico possa scegliere la propria avventura da guardare. Come di consueto, anche il trailer è stato pubblicato in entrambi i formati.

L’anteprima è un po’ più folle di quanto ci aspettassimo, con Ben Reilly di Cage apparentemente il destinatario involontario di superpoteri che non ha mai desiderato. Lo slogan della serie è “senza potere non derivano responsabilità”, un’intrigante svolta sul classico mito di Spider-Man.

L’azione sembra piuttosto realistica, anche se intravediamo Sandman, un mostro simile a un ragno, e un personaggio focoso che potrebbe essere una nuova interpretazione di Molten Man. Anche se facile da non notare, Electro è accennato, come vedrete negli screenshot inclusi.

Ci sono anche alcune impressionanti scene di oscillazione delle ragnatele, molto simili a quelle viste nella trilogia di Spider-Man di Sam Raimi.

Spider-Noir è una serie live-action basata sul fumetto Marvel Spider-Man Noir. Spider-Noir racconta la storia di Ben Reilly (Nicolas Cage), un investigatore privato esperto e sfortunato nella New York degli anni ’30, costretto a confrontarsi con il suo passato, in seguito a una tragedia profondamente personale, come unico supereroe della città. Il cast completo include l’attore premio Oscar Nicolas Cage (Adaptation), l’attore premio Emmy Lamorne Morris (New Girl), Li Jun Li (Sinners), Karen Rodriguez (The Hunting Wives), Abraham Popoola (Atlas), con l’attore premio SAG Jack Huston (Boardwalk Empire) e l’attore premio Emmy e candidato all’Oscar Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin).

Tra le guest star figurano Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice, Amanda Schull, Andrew Caldwell, Amy Aquino, Andrew Robinson e Kai Caster.

Il vincitore dell’Emmy Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve) ha diretto e prodotto esecutivamente i primi due episodi. Oren Uziel (The Lost City, 22 Jump Street) e Steve Lightfoot (Marvel’s The Punisher, Shantaram) sono co-showrunner e produttori esecutivi.

Uziel e Lightfoot hanno sviluppato la serie con il team vincitore dell’Oscar per Spider-Man: Un nuovo universo: Phil Lord, Christopher Miller e Amy Pascal. Lord e Miller sono produttori esecutivi, insieme ad Aditya Sood e Dan Shear. Amy Pascal è anche produttrice esecutiva tramite Pascal Pictures. Come accennato, Spider-Noir arriverà su Prime Video il 27 maggio.