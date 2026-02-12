HomeCinema News2026

Leonardo DiCaprio aggiorna su What Happens at Night e Sinatra di Martin Scorsese

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Leonardo DiCaprio Cannes 2023
Leonardo DiCaprio al Festival di Cannes - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Leonardo DiCaprio è stato ospite al Santa Barbara Film Festival, nell’ambito della campagna Oscar per il suo film Una battaglia dopo l’altra. Durante il Q&A, l’attore ha parlato del suo prossimo progetto, What Happens at Night, diretto da Martin Scorsese e con Jennifer Lawrence al fianco di DiCaprio. Il film entrerà in produzione tra due settimane a Praga, dove il regista si trova attualmente per completare la pre-produzione.

A proposito del biopic su Frank Sinatra, inizialmente previsto per l’estate 2024 e rimasto fermo probabilmente a causa del mancato consenso dell’eredità Sinatra, DiCaprio ha invece dichiarato che è “ancora in lavorazione”. Il progetto dovrebbe raccontare gli alti e bassi del cantante tra il 1950 e il 1957, includendo il fallimento del matrimonio con Ava Gardner e il ritorno al successo con Da qui all’eternità.

In precedenza Scorsese ha spiegato le difficoltà nell’approfondire la vita privata del cantante: “Alcune cose sono molto difficili per una famiglia, e lo capisco perfettamente. Ma se vogliono che lo faccia, non si possono trattenere certi dettagli. Il problema è che l’uomo era così complesso. Tutti sono complessi, ma Sinatra in particolare.” Nel frattempo, What Happens at Night sarà dunque il prossimo progetto per DiCaprio e Scorsese, che hanno altri film in sviluppo tra cui Devil in the White City e Midnight Vendetta.

Articolo precedente
Jason Momoa protagonista del film tratto dal videogioco Helldivers
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved