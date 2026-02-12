Leonardo DiCaprio aggiorna su What Happens at Night e Sinatra di Martin Scorsese

Leonardo DiCaprio è stato ospite al Santa Barbara Film Festival, nell’ambito della campagna Oscar per il suo film Una battaglia dopo l’altra. Durante il Q&A, l’attore ha parlato del suo prossimo progetto, What Happens at Night, diretto da Martin Scorsese e con Jennifer Lawrence al fianco di DiCaprio. Il film entrerà in produzione tra due settimane a Praga, dove il regista si trova attualmente per completare la pre-produzione.

A proposito del biopic su Frank Sinatra, inizialmente previsto per l’estate 2024 e rimasto fermo probabilmente a causa del mancato consenso dell’eredità Sinatra, DiCaprio ha invece dichiarato che è “ancora in lavorazione”. Il progetto dovrebbe raccontare gli alti e bassi del cantante tra il 1950 e il 1957, includendo il fallimento del matrimonio con Ava Gardner e il ritorno al successo con Da qui all’eternità.

In precedenza Scorsese ha spiegato le difficoltà nell’approfondire la vita privata del cantante: “Alcune cose sono molto difficili per una famiglia, e lo capisco perfettamente. Ma se vogliono che lo faccia, non si possono trattenere certi dettagli. Il problema è che l’uomo era così complesso. Tutti sono complessi, ma Sinatra in particolare.” Nel frattempo, What Happens at Night sarà dunque il prossimo progetto per DiCaprio e Scorsese, che hanno altri film in sviluppo tra cui Devil in the White City e Midnight Vendetta.