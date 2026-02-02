HomeCinema News2026

Johnny Depp è Scrooge nelle prime foto rubate dal set di Ebenezer: A Christmas Carol

Di Chiara Guida

-

Johnny Depp
Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Johnny Depp si è completamente trasformato nell’iconico personaggio natalizio che tutti conoscono e odiano (all’inizio), Ebenezer Scrooge, per l’adattamento di Ti West del classico romanzo di Charles Dickens Canto di Natale.

Depp è rimasto in silenzio sul fronte della recitazione dopo la causa pubblica con l’ex moglie, Amber Heard, in cui quest’ultima lo accusava di abusi, e il caso ha davvero gettato una luce sulla sua figura. Il suo ultimo ruolo cinematografico importante è stato in Animali fantastici: I crimini di Grindelwald, nei panni del villain protagonista, quindi il prossimo adattamento di West segnerà una significativa rinascita per l’attore, dopo diversi ruoli in produzioni europee.

Le foto trapelate dal set del Daily Mail mostrano Johnny Depp completamente trasformato nel burbero Scrooge al fianco di Andrea Riseborough nei panni del Fantasma del Natale Passato. Depp indossa un cappotto blu e un berretto nero, con basette e sopracciglia grigie, e l’attore 63enne sembra completamente irriconoscibile.

Ti West è noto per aver diretto film horror come X, Pearl e MaXXXine, e il nuovo adattamento di Canto di Natale è stato descritto come “un’avvincente storia di fantasmi“. Nathaniel Halpern (noto per Legion) scriverà la sceneggiatura ed Emma Watts sarà la produttrice. Non si tratta certamente del primo adattamento del classico racconto del 1843, che conta ben 400 adattamenti, che spaziano dal cinema muto ai cortometraggi animati e ai lungometraggi.

L’anno scorso è stato anche annunciato che Robert Eggers (Nosferatu) avrebbe scritto e diretto un adattamento di Canto di Natale per la Warner Bros., con il leggendario attore Willem Dafoe come principale candidato per il ruolo di Scrooge. La storia classica racconta la storia di un uomo anziano e scontroso di nome Scrooge che riceve la visita dei fantasmi del Natale passato, presente e futuro, così che l’uomo possa capire che la sua vita e le scelte che sta facendo stanno ferendo lui e le persone che ama.

Ebenezer: A Christmas Carol uscirà il 13 novembre 2026. Il cast è ricco di nomi importanti, tra cui Depp, Andrea Riseborough, Daisy Ridley, Rupert GrintSam Claflin, Charlie Murphy, Arthur Conti, Ellie Bamber, Andrea Riseborough, Ian McKellen e Tramell Tillman.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
