Predator: Dan Trachtenberg conferma il suo futuro nel franchise nonostante l’accordo con Paramount

Dan Trachtenberg non ha ancora intenzione di abbandonare il mondo degli Yautja. Il regista è stato alla guida del franchise di Predator per i suoi tre capitoli più recenti, Prey del 2022 e Killer of Killers e Predator: Badlands del 2025, tutti acclamati dalla critica. Quest’ultimo, in particolare, ha stabilito un nuovo record per la serie al botteghino, incassando oltre 184 milioni di dollari in tutto il mondo, facendo credere che sarebbe tornato per un altro film, in particolare il già pianificato Prey 2. Tuttavia, l’industria è rimasta sorpresa quando è stato rivelato che aveva firmato un accordo di produzione e regia con la Paramount.

Ora, in un’intervista con Ash Crossan di ScreenRant per l’uscita home media di Predator: Badlands, a Trachtenberg è stato chiesto del suo futuro con la saga alla luce del suddetto accordo con la Paramount. Il regista ha affermato: “Sono in questa fase in cui sto immaginando altre cose, come ho detto, come ho fatto in precedenza. E poi la Paramount è questa incredibile opportunità per realizzare cose originali che ho nel cuore e nella mente da molto tempo. Sono entusiasta di avere un posto dove realizzarle per il cinema”.

“E hanno anche alcune proprietà intellettuali molto interessanti su cui ora potrei pensare, del tipo: “Oh, cosa potrei farci?”. Quindi, è una cosa simultanea, ma la Paramount ora è decisamente molto eccitante, e sto scrivendo delle cose che spero di poter realizzare lì”, conclude il regista. Quando gli è stato chiesto più specificamente dei suoi piani per il futuro, in particolare del già annunciato Prey 2, Trachtenberg ha descritto che sta lavorando per “pensare a cosa potrebbe essere speciale” per il prossimo capitolo della saga.

Confrontandolo con il periodo successivo al suo debutto nel franchise nel 2022, quando “aveva un’idea di cosa fosse Badlands” e “cosa fosse Killer of Killers”, con i due film che “per puro caso [sono stati] realizzati contemporaneamente”, ora si trova in una “fase di riflessione su più fronti” su dove portare avanti “questa storia interessante”.

“Ok, ora abbiamo questa storia interessante, ora abbiamo questi altri personaggi con cui sarebbe interessante lavorare ancora, ma c’è qualcos’altro che non abbiamo ancora visto nella serie, o qualcos’altro nella fantascienza che sarebbe interessante utilizzare come altro punto di partenza? È come se tutti e tre i miei film – Prey, Killers of Killers e Badlands – fossero punti di ingresso del franchise. Quindi sto pensando anche in questi termini”, afferma il regista.

L’accordo di Trachtenberg con la Paramount è stato uno dei tanti che lo studio, sulla scia della fusione con Skydance, ha stipulato con i registi. Tra gli altri figurano il duo di Stranger Things, i fratelli Duffer, Jon M. Chu di Wicked e James Mangold di A Complete Unknown. A differenza di alcuni di questi registi, tuttavia, Trachtenberg non ha attualmente alcun progetto confermato alla Paramount, lasciando il suo programma aperto per presentare contemporaneamente idee allo studio e pianificare Predator.

Sebbene non sia chiaro a che punto fosse il suo accordo con la Paramount al momento dell’uscita dell’ultimo film, Trachtenberg ha spesso affermato chiaramente di essere ancora interessato a sviluppare un altro film di Predator. Il regista aveva già confermato la sua intenzione di sviluppare il finale sospeso di Predator: Badlands ed esplorare il rapporto di Dek con sua madre, accennando anche all’idea di approfondire la rivelazione di Killer of Killers secondo cui Naru e altri sopravvissuti alla caccia degli Yautja sono stati criogenicamente congelati e portati su Yautja Prime.

L’altro ritorno più probabile di Trachtenberg al franchise è il tanto atteso Prey 2 con Amber Midthunder che torna nei panni di Naru. La star ha continuato a mostrare interesse nel riprendere il suo ruolo nei tre anni trascorsi da quando il primo film è diventato un successo in streaming, mentre il regista ha spesso affermato il suo interesse per un sequel, senza mai dichiarare esplicitamente quali siano i suoi piani per un seguito.

Con Predator: Badlands che avvicina la possibilità di un nuovo crossover Alien vs. Predator e il suo partner di produzione Ben Rosenblatt che ha confermato i colloqui con Arnold Schwarzenegger per un suo ritorno, ci sono diversi modi in cui Trachtenberg può mantenere viva la sua permanenza in Predator. E ora che il regista ha confermato di non avere alcuna intenzione di abbandonare la serie, anche se sta ampliando i suoi progetti alla Paramount, i fan dei suoi tre film possono stare tranquilli sapendo che la vena creativa del franchise dovrebbe rimanere viva e vegeta.