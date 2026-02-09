La torre nera: Stephen King approva le sceneggiature della serie TV di Mike Flanagan

I fan di Stephen King avranno una bella sorpresa, stando alle sue reazioni alle sceneggiature completate per la prima stagione di La torre nera. La tanto attesa serie diretta da Mike Flanagan è basata sui libri della serie di King, che segue le vicende del pistolero Roland Deschain da L’ultimo cavaliere, pubblicato per la prima volta nel 1982, fino all’ultimo romanzo uscito nel 2004, mentre cerca di salvare il luogo che dà il titolo alla serie dalla distruzione. L’adattamento è stato annunciato per la prima volta nel 2022, con Flanagan che ha promesso che la serie renderà giustizia al materiale originale dell’autore.

Durante un’intervista con Doof! Media, Flanagan ha ora rivelato che le sceneggiature definitive della prima stagione sono “meravigliose” e che King ne è “molto soddisfatto”. Ha spiegato che, date le frustrazioni passate di King riguardo ad alcuni adattamenti delle sue opere, l’autore è molto chiaro quando approva o meno un progetto. Flanagan ha anche chiarito perché sente la pressione per questo progetto. Ecco i suoi commenti: Le sceneggiature della prima stagione sono meravigliose. Ne sono molto soddisfatto. Stephen King ne è molto contento. Ha già vissuto questa esperienza con i suoi adattamenti. Vi dirà che non è soddisfatto. E questo significa per lui più di tutti gli altri, quindi la pressione è enorme”.

Flanagan, noto per il suo lavoro in The Haunting of Hill House e Midnight Mass, trasformerà la serie di otto libri di King in un adattamento televisivo. Il fatto che le sceneggiature della prima stagione siano complete è solo l’inizio, poiché Flanagan svilupperà la serie di libri in una serie di cinque stagioni. Non è però la prima volta che La Torre Nera di King prende vita al di là delle pagine della serie di libri. Nel 2017 è stato realizzato un adattamento cinematografico con Idris Elba e Matthew McConaughey. Tuttavia, il film ha ottenuto un punteggio basso sia dai fan che dalla critica, come dimostra il 16% di valutazione dei critici su Rotten Tomatoes.

Inoltre, la serie è stata acquistata da Amazon nel 2020, ma alla fine è stata abbandonata dalla piattaforma di streaming dopo aver prodotto solo il pilot. Deadline ha però riportato all’epoca che il problema era il valore della produzione rispetto ad altre opere simili dello stesso genere realizzate in quel periodo. “Ho sentito che i dirigenti di Amazon ritenevano che il pilot non fosse allo stesso livello di altre serie di ampio respiro dello stesso genere che la piattaforma aveva in produzione/pre-produzione, come La Ruota del Tempo e Il Signore degli Anelli”.

Flanagan era però irremovibile sul fatto che il film non dovesse essere l’eredità della serie in termini di adattamento cinematografico: “Non possiamo lasciare che questa sia l’ultima parola. Non possiamo proprio”, ha detto a Deadline il mese scorso. La serie sarà distribuita tramite Prime Video, poiché la piattaforma di streaming detiene ancora i diritti sull’opera di King per La torre nerra. La serie scritta da Flanagan non ha ancora una data di uscita, ma la notizia che le sceneggiature della prima stagione sono state completate con l’approvazione di King è un ulteriore passo nella giusta direzione.