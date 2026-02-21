Un film Minecraft 2: potrebbe comparire un celebre mostro dei gioco!

Un aggiornamento riguardo a Un film Minecraft 2 accenna a una creatura importante del gioco, assente dal film precedente, che potrebbe apparire nel sequel.

Un film Minecraft del 2025 ha introdotto un nuovo pubblico al mondo di questo gioco sandbox, concentrandosi su quattro personaggi principali che vengono trascinati in un portale e trasportati in un paese delle meraviglie cubico. Diversi elementi riconoscibili del gioco Minecraft sono incorporati nel film, come le meccaniche di sopravvivenza e di crafting, ma molti altri erano ancora notevolmente assenti.

In un’intervista con Liam Crowley di ScreenRant per l’horror-thriller Psycho Killer, il produttore Roy Lee ha offerto un aggiornamento sui progressi di Minecraft 2. Alla domanda sui personaggi dei giochi che non abbiamo visto nel primo film, Lee ha confermato una grande speranza per molti fan, dicendo: “So solo che una delle cose che tutti dicevano era che prima o poi dovremo avere un Ender Dragon”.

Apparsi originariamente nel gioco nel 2011, gli Ender Dragon sono ampiamente considerati il ​​boss finale di Minecraft, poiché vengono incontrati verso la fine del gioco. L’Ender Dragon, come suggerisce il nome, implica l’alta posta in gioco che accompagna la fine del gioco. I giocatori incontrano la creatura dopo aver individuato una roccaforte nascosta e attivato un portale per un luogo chiamato The End.

Sebbene il primo film offra molti contenuti visivamente accattivanti e un umorismo giocoso, molti fan hanno notato l’assenza di personaggi, e l’inclusione di questo grande mostro ostile potrebbe rappresentare una grande aggiunta alla storia del sequel. Incontrare questo mostro cubico nel gioco richiede ai giocatori di prepararsi con equipaggiamento e risorse più potenti, il che potrebbe preannunciare un conflitto su larga scala per Minecraft 2.

I fan impazienti di vedere questo sviluppo hanno ricevuto un altro aggiornamento quando Lee ha confermato che le riprese di Minecraft 2 inizieranno presto, dicendo: “Inizieranno tra due mesi, ad aprile”. Ciò suggerisce che il progetto sia già in fase di pre-produzione e potrebbe rivelare ulteriori dettagli sul casting o sulla trama con l’avvio delle riprese principali.

Si prevede che le riprese si svolgano in Nuova Zelanda, proseguendo l’approccio produttivo massiccio del franchise. Sebbene il primo film di Minecraft abbia ottenuto solo il 48% di recensioni su Rotten Tomatoes, la Warner Bros. ha annunciato rapidamente il sequel dopo aver incassato quasi 1 miliardo di dollari in tutto il mondo. L’uscita di Un film Minecraft 2 è attualmente prevista per luglio 2027.

Inoltre, Jared Hess, il regista di commedie come Napoleon Dynamite e Nacho Libre, tornerà alla regia. Il coinvolgimento di Hess suggerisce che il sequel continuerà a bilanciare l’avventura con l’umorismo anticonformista e, con l’avvicinarsi delle riprese, i commenti di Lee confermano sostanzialmente che A Minecraft Movie 2 incorporerà gli elementi più importanti del gioco, come l’iconico Drago Ender.

Un film Minecraft 2 uscirà nelle sale il 23 luglio 2027.