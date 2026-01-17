Un film Minecraft 2: svelata la possibile finestra di inizio riprese del sequel

Il successo del primo film ha aperto ufficialmente le porte a un seguito. Secondo le ultime informazioni, Un film Minecraft 2 avrebbe già una finestra temporale indicativa per l’inizio delle riprese, confermando che il franchise cinematografico ispirato al celebre videogioco è destinato a proseguire.

Il sequel vedrà nuovamente coinvolto Jason Momoa, protagonista del primo capitolo, e rappresenta uno dei progetti più attesi legati agli adattamenti videoludici, un settore che continua a dimostrarsi centrale per Hollywood.

Quando potrebbero iniziare le riprese di Un film Minecraft 2

Stando a quanto emerso, l’inizio delle riprese di A Minecraft Movie 2 sarebbe previsto non prima del 2026, compatibilmente con gli impegni del cast principale e con la tabella di marcia della produzione. Jason Momoa, infatti, è attualmente coinvolto in diversi progetti cinematografici e televisivi, un fattore che incide direttamente sulla pianificazione del sequel.

L’assenza di una data ufficiale non sorprende: Warner Bros. e Legendary sembrano intenzionate a muoversi con cautela, valutando attentamente l’impatto del primo film prima di accelerare sulla produzione del secondo capitolo. Tuttavia, il fatto che esista già una finestra di riferimento indica che lo sviluppo del sequel è entrato in una fase concreta.

Il primo Un film Minecraft rappresenta una scommessa ambiziosa: trasformare un universo videoludico privo di una narrazione lineare in un racconto cinematografico capace di parlare a un pubblico trasversale. Proprio per questo, il sequel potrebbe ampliare il mondo costruito nel primo film, introducendo nuovi personaggi e dinamiche, mantenendo però al centro l’estetica e lo spirito creativo del gioco originale.

Se confermato, Un film Minecraft 2 rafforzerebbe ulteriormente la presenza del brand Minecraft nel panorama dell’intrattenimento globale, dimostrando come le trasposizioni videoludiche siano ormai una delle direttrici principali dell’industria cinematografica contemporanea.