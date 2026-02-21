Scream 7, guida al cast e ai personaggi del film

Chi c’è sulla lista nera di Ghostface questa volta? Scopri qui il cast di Scream 7, tra cui le final girls, i cattivi che tornano e le pecore al macello. Scream 7 arriva il 26 febbraio 2026 al cinema, distribuito da Eagle Pictures. Ecco una guida al cast e ai personaggi del film.

Neve Campbell è Sidney Prescott

Già in Scream del 1996, prima che Ghostface versasse una goccia di sangue, Sidney Prescott era tormentata. L’omicidio di sua madre, avvenuto un anno prima, era ancora una ferita aperta e la sua cittadina natale, Woodsboro, in California, sembrava brulicare di un male imminente. Fu allora che il telefono della liceale squillò: “Ciao, Sidney…” e la sua vita andò seriamente in discesa.

Nel grande pantheon delle final girls, solo Laurie Strode di Halloween può gareggiare con Sidney. Il personaggio di Neve Campbell è sopravvissuto a cinque bagni di sangue (e ha saltato Scream VI del 2023 solo per controversie salariali, non perché avesse paura di Ghostface). Ora, il ritorno di Campbell per Scream 7 rende questo sequel un vero evento.

Courtney Cox è Gale Weathers

Avrebbe potuto brandire un microfono invece di un coltello da caccia, ma in Scream del 1996, questa giornalista investigativa dal naso duro sembrava una cattiva tanto quanto Ghostie. Per fortuna, come il Grinch, il cuore di Gale è cresciuto di qualche taglia nel corso della saga, e la sua abilità nel risolvere misteri potrebbe aiutare Sidney a smascherare l’assassino in Scream 7.

Non solo ha reso Courteney Cox l’amica di maggior successo sul grande schermo, ma 30 anni dopo, Weathers è il ruolo che continua a dare risultati. “Sono la regina di Scream più longeva”, ha detto la star, “quindi immagino di non potermi fermare ora!”

Isabel May è Tatum Evans e Joel McHale è Mark Evans

Un consiglio per le scream queens: non mettete su famiglia. Certo, guariranno le vostre cicatrici emotive, ma alla fine, la vostra nemesi le userà solo come sinistre pedine di scambio per farvi uscire allo scoperto.

Basato sul trailer di Scream 7, questo è il destino del nuovo clan di Sidney, con Ghostface che avvolge il marito poliziotto Mark (Joel McHale di Ted) con del polietilene e rapisce la figlia Tatum (Isabel May di I Want You Back). “Non le farò del male”, schernisce l’assassino, “finché non sarete qui a vederlo”.

Jasmin Savoy Brown è Mindy Meeks-Martin e Mason Gooding è Chad Meeks-Martin

Sorprendentemente, i gemelli Meeks-Martin sono sopravvissuti agli ultimi due episodi di Scream e stanno rapidamente diventando i beniamini dei fan. Ma Gooding (Heart Eyes) ha avvertito gli intervistatori che Scream 7 è spietato fino a perdere il pranzo. “È il Ghostface più brutale che abbia mai visto dal punto di vista anatomico e logistico. C’è un sacco di sangue e viscere. C’era una protesi nel carrello del trucco che mi ha letteralmente rivoltato lo stomaco. Capirete di cosa sto parlando quando la vedrete.”

David Arquette è Dewey Riley

Un po’ strano, è vero. Il Dewey Riley di David Arquette – anche ex marito di Gale – è stato ucciso in Scream del 2022. Ma è nel cast di Scream 7, quindi forse stiamo parlando di flashback.

Roger L. Jackson è Ghostface!

E poi c’è lui, Ghostface, con mantello e maschera schizzati del sangue arterioso ancora caldo di una cheerleader. Con un coltello alla gola, sceglieremmo la creazione di Wes Craven come icona horror degli ultimi 30 anni, ed è rassicurante che Jackson tornerà a dare voce alle sue fastidiose chiamate. Ma con il ritorno di Matthew Lillard e Scott Foley, che hanno entrambi interpretato il cattivo in precedenti episodi, è impossibile sapere chi si nasconde sotto il mantello in Scream 7.

Ecco il cast di supporto di Scream 7

Agnelli al macello? Il cast di Scream 7 include anche ruoli non confermati per Mckenna Grace, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Anna Camp, Asa Germann, Celeste O’Connor, Sam Rechner, Ethan Embry, Tim Simons e Mark Consuelos.