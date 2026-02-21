Tommyknockers – creature del buio: un nuovo aggiornamento sul remake dal romanzo di Stephen King

Roy Lee, che ha prodotto diversi adattamenti di Stephen King negli ultimi anni, ha appena rivelato un importante aggiornamento sul remake di The Tommyknockers.

Il romanzo di fantascienza, pubblicato nel 1987, è stato trasformato in una miniserie della ABC nel 1993, ma King ha dichiarato pubblicamente di non apprezzare quell’adattamento perché sembrava realizzato con poca cura. Oltre due decenni dopo, la Universal ha annunciato un remake di The Tommyknockers, con Lee, Larry Sanitsky e James Wan di The Conjuring a bordo come produttori.

Non ci sono state molte notizie sul remake da quell’annuncio del 2018, ma ora Lee ha fornito un aggiornamento a Cinemablend. The Tommyknockers e altri prossimi adattamenti di King come The Girl Who Loved Tom Gordon sono in “varie fasi di sviluppo“.

La qualità delle sceneggiature è un fattore determinante per la velocità con cui questi progetti possono finalmente entrare in produzione. Dopo che una sceneggiatura viene commissionata, “alcune risultano migliori di altre e alcune sono semplicemente al momento giusto”, ha detto il produttore.

Alcune sceneggiature sono state consegnate alla Universal, mentre altre sono alla seconda o terza bozza. Lee non ha rivelato a che punto sia la pre-produzione della sceneggiatura di The Tommyknockers.

“Sono tutte in diverse fasi di sviluppo. Alcune sono di riserva, perché… tutto si riduce a come viene la sceneggiatura. E quindi, ogni volta che viene messa in fase di sviluppo, una sceneggiatura viene commissionata e alcune risultano migliori di altre e alcune sono semplicemente al momento giusto. Quindi non si sa mai finché la sceneggiatura non arriva. E quindi sono tutte in diverse fasi, se sono state consegnate o meno o se sono alla seconda o terza bozza. Quindi sì. Sì, sono solo in fase di elaborazione.”

In The Tommyknockers, gli abitanti di una piccola città vengono infettati dopo che l’autrice del Far West Bobbi Anderson scopre un’astronave aliena nel bosco.