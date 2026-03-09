Writers Guild Awards 2026: I Peccatori e Una Battaglia dopo l’altra sono i vincitori

I Peccatori di Ryan Coogler è stato tra i vincitori dei Writers Guild Awards 2026. Il film horror soprannaturale ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura originale alla cerimonia di premiazione, presentata dal comico Roy Wood, Jr. Nel frattempo, Una Battaglia dopo l’Altra di Paul Thomas Anderson si è aggiudicato il premio dell’organizzazione per la migliore sceneggiatura non originale.

Per quanto riguarda la televisione, The Pitt ha ricevuto sia il premio per la migliore serie drammatica che quello per la migliore nuova serie, mentre The Studio si è aggiudicato il premio per la migliore serie comica.

Sebbene solitamente si tengano due cerimonie contemporaneamente, una a New York e l’altra a Los Angeles, la WGA West ha annullato il suo spettacolo annuale all’inizio di questo mese, poiché il suo staff è ancora in sciopero. Il sindacato del personale della Writers Guild, in sciopero il 17 febbraio, chiede salari più alti e tutele per “giusta causa” nel processo disciplinare dei dipendenti.

Alla cerimonia di New York, Stephen Colbert ha ricevuto il Walter Bernstein Award, che viene assegnato a “un membro della Writers Guild che ha dimostrato con creatività, grazia e coraggio la volontà di affrontare l’ingiustizia sociale di fronte alle avversità”, si legge in una descrizione della WGA.

Il “Late Show” di Colbert è stato cancellato dalla CBS per quelle che la rete ha definito ragioni finanziarie, in un contesto di mutevole panorama dell’industria televisiva. Ma la decisione è arrivata anche nel mezzo del vortice della fusione tra l’ex società madre della CBS, Paramount Global, e Skydance Media di David Ellison. La politica e il ruolo di Colbert come critico di lunga data e di spicco dell’amministrazione Trump sono considerati fattori importanti nella decisione della CBS di chiudere “The Late Show” a partire dal 21 maggio, dopo 11 stagioni. Almeno per ora, la rete abbandonerà i contenuti originali in seconda serata.

Colbert ha anche ringraziato il suo team di sceneggiatori in seconda serata, dicendo dopo la serie di battute tagliate: “Se vi piace qualcuna di queste idee, per favore assumete queste persone adorabili dopo il 21 maggio”.

In seguito ha aggiunto: “Ho adorato il tempo trascorso insieme, che non è stato tanto quanto avrei voluto… Se avete mai avuto la fortuna di essere in quella stanza [degli autori], vorrete sempre essere in quel sound. E la cosa davvero difficile sarà sentire la mancanza di queste persone che, nonostante l’inferno che ci trasmettono le notizie, rendono possibile ogni giorno un sound meraviglioso”.

Ecco tutti i vincitori dei Writers Guild Awards 2026

SCREENPLAY

ORIGINAL SCREENPLAY

Sinners, Written by Ryan Coogler; Warner Bros. Pictures

ADAPTED SCREENPLAY

One Battle After Another, Screenplay by Paul Thomas Anderson, Screen Story by Paul Thomas Anderson, Inspired by the novel Vineland by Thomas Pynchon; Warner Bros. Pictures

DOCUMENTARY SCREENPLAY

2,000 Meters to Andriivka, Written by Mstyslav Chernov; Frontline Features

TELEVISION, STREAMING, AND NEWS

DRAMA SERIES

The Pitt, Written by Cynthia Adarkwa, Simran Baidwan, Valerie Chu, R. Scott Gemmill, Elyssa Gershman, Joe Sachs, Noah Wyle; HBO | Max

COMEDY SERIES

The Studio, Written by Evan Goldberg, Alex Gregory, Peter Huyck, Frida Perez, Seth Rogen; Apple TV

NEW SERIES

The Pitt, Written by Cynthia Adarkwa, Simran Baidwan, Valerie Chu, R. Scott Gemmill, Elyssa Gershman, Joe Sachs, Noah Wyle; HBO | Max

LIMITED SERIES

Dying for Sex, Written by Sheila Callaghan, Harris Danow, Madeleine George, Elizabeth Meriwether, Kim Rosenstock, Sasha Stewart, Sabrina Wu, Keisha Zollar; FX/Hulu

TV & STREAMING MOTION PICTURES

Deep Cover, Written by Derek Connolly & Colin Trevorrow; Prime Video

ANIMATION

“Shira Can’t Cook” (Long Story Short) Written by Mehar Sethi; Netflix

EPISODIC DRAMA

“7:00 A.M.” (The Pitt), Written by R. Scott Gemmill; HBO | Max

EPISODIC COMEDY

“Prelude” (The Righteous Gemstones), Written by John Carcieri, Jeff Fradley, Danny R. McBride; HBO | Max

COMEDY/VARIETY SERIES – TALK OR SKETCH

Last Week Tonight with John Oliver, Senior Writers: Daniel O’Brien, Owen Parsons, Charlie Redd, Joanna Rothkopf, Seena Vali; Writers: Johnathan Appel, Ali Barthwell, Tim Carvell, Liz Hynes, Ryan Ken, Sofía Manfredi, John Oliver, Taylor Kay Phillips, Chrissy Shackelford; HBO | Max

COMEDY/VARIETY SPECIALS

Marc Maron: Panicked, Written by Marc Maron; HBO | Max

QUIZ AND AUDIENCE PARTICIPATION

Celebrity Jeopardy!, Head Writer: Robert Patton Writers: Kyle Beakley, Michael Davies, Terence Gray, Amy Ozols, Tim Siedell, David Levinson-Wilk; ABC

DAYTIME DRAMA

The Young and the Restless, Associate Head Writers: Jeff Beldner, Marla Kanelos, Dave Ryan; Writers: Susan Banks, Amanda L. Beall, Marin Gazzaniga, Rebecca McCarty, Madeleine Phillips; CBS/Paramount +

CHILDREN’S EPISODIC, LONG FORM AND SPECIALS

“When We Lose Someone” (Tab Time), Written by Sean Presant; YouTube

SHORT FORM STREAMING

The Rabbit Hole with Jimmy Kimmel, Writers: Jimmy Kimmel & Jesse Joyce; YouTube

DOCUMENTARY SCRIPT – CURRENT EVENTS

“Trump’s Power & the Rule of Law” (Frontline), Written by Michael Kirk & Mike Wiser; PBS

DOCUMENTARY SCRIPT – OTHER THAN CURRENT EVENTS

“Forgotten Hero: Walter White and the NAACP” (American Experience), Written by Rob Rapley; PBS

NEWS SCRIPT – REGULARLY SCHEDULED, BULLETIN, OR BREAKING REPORT

“Devastating Flooding in Texas” (World News Tonight with David Muir), Written by David Muir, Karen Mooney, and Dave Bloch; ABC News

NEWS SCRIPT – ANALYSIS, FEATURE, OR COMMENTARY

Remembering Palestinian Journalists Killed by Israeli Forces, Written by Lisa Salinas; MSNBC

DIGITAL NEWS

“An Isolated Boarding School Promised to Help Troubled Girls. Former Students Say They Were Abused.”, Written by Sebastian Murdock and Taiyler Mitchell; HuffPost

RADIO/AUDIO

RADIO/AUDIO DOCUMENTARY

“Jerry Lewis’ Lost Holocaust Clown Movie” (Decoder Ring), Written by Max Freedman; Slate

RADIO/AUDIO NEWS SCRIPT – REGULARLY SCHEDULED, BULLETIN, OR BREAKING REPORT

“ABC News Radio Top of the Hour News”, Written by Robert Hawley; ABC News Radio

RADIO/AUDIO NEWS SCRIPT – ANALYSIS, FEATURE, OR COMMENTARY

“The Life and Legacy of Jimmy Carter”, Written by Gail Lee; CBS News Radio

PROMOTIONAL WRITING

ON-AIR PROMOTION

“CBS Comedy”, Written by Dan Greenberger; CBS