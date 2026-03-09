Five Nights At Freddy’s 3 riceve un importante aggiornamento da parte di Skeet Ulrich

Skeet Ulrich, protagonista di Five Nights at Freddy’s, sembra aver rivelato un importante aggiornamento riguardante l’attesissimo terzo capitolo della serie, Five Nights at Freddy’s 3. Da quando il finale sospeso di Five Nights at Freddy’s 2 ha fatto infuriare diversi spettatori, i fan della serie ispirata al videogioco sono alla disperata ricerca di qualsiasi aggiornamento sul terzo film. Alcuni temevano addirittura che non ci sarebbe stato un altro capitolo a causa degli scarsi risultati ottenuti dal sequel. Tuttavia, il pubblico potrebbe essere in grado di mettere da parte queste paure.

Durante un panel al Monster-Mania Con, Ulrich, che ha recitato nel secondo capitolo della serie nel ruolo di Henry Emily, ha rivelato che il terzo capitolo della serie è in fase di sviluppo iniziale. L’attore ha spiegato che, pur non potendo rivelare troppi dettagli su Five Nights at Freddy’s 3, ritiene che sia attualmente in fase di scrittura, affermando che, secondo quanto riferito, sono stati appena assunti nuovi sceneggiatori.

“Da quanto ho capito, il terzo film è, beh, chi può dirlo? Ma, sapete, a quanto pare ci saranno molti Henry Emily e William Afton, ma ad essere sinceri, lo stanno scrivendo adesso. Hanno appena assunto gli sceneggiatori, quindi sono… è troppo presto per me per dirlo”, sono le parole dell’attore.

Sebbene i commenti di Ulrich siano ottimistici, è importante ricordare che al momento della pubblicazione di questo articolo non c’è stata alcuna conferma ufficiale. La riluttanza dell’attore a confermare davvero qualcosa significa che Five Nights at Freddy’s 3 potrebbe non vedere ancora la luce. Tuttavia, la regista dei primi due film, Emma Tammi, ha dichiarato a ScreenRant a dicembre che stanno discutendo la possibilità di realizzare un altro film, ma ha chiarito che si tratta solo di una conversazione.

Five Nights at Freddy’s, come noto, è basato su una popolare serie di videogiochi con lo stesso nome. I film seguono Mike Schmidt (Josh Hutcherson), una guardia di sicurezza che incontra degli animatronici infestati dalle anime dei bambini uccisi dal serial killer William Afton (Matthew Lillard). I film vedono anche la partecipazione di Elizabeth Lail nel ruolo di Vanessa e Piper Rubio nel ruolo della sorella minore di Mike, Abby.