Avengers: Doomsday, il merchandising ufficiale svela il minaccioso Dottor Destino di Robert Downey Jr.

Il Dottor Destino interpretato da Robert Downey Jr. appare minaccioso nei nuovi prodotti di Avengers: Doomsday. Le attività promozionali per il prossimo film culminante della Marvel Cinematic Universe continuano anche dopo l’uscita dei suoi intriganti teaser. Il marketing per Avengers: Doomsday è iniziato a dicembre con la conferma del ritorno di Chris Evans nei panni di Steve Rogers. Da allora, la Marvel Studios ha offerto diversi primi sguardi per gli eroi confermati nel film, ma nulla ancora per il suo cattivo principale.

Segnando il ritorno di Downey nell’MCU dopo il record battuto da Avengers: Endgame, che ha concluso la sua carriera come Tony Stark/Iron Man, il film di Joe e Anthony Russo è pronto a dare inizio alla fine della saga del Multiverso. Diretto dai fratelli Russo, il film vedrà dunque la partecipazione di alcuni dei personaggi più importanti sia dell’MCU che degli universi Marvel adiacenti per l’ultima configurazione di Avengers: Secret Wars.

Mentre l’attesa per il debutto del trailer del cattivo interpretato da Downey continua nel nuovo anno, un nuovo prodotto di Avengers: Doomsday (tramite @RealJoseObregon) offre un nuovo sguardo al Dottor Destino, che appare davvero spaventoso. A differenza delle versioni precedenti, in cui il personaggio sembrava essere stato illustrato, questa sembra essere stata presa da un filmato live-action e stampata sul portachiavi.

Nonostante la scarsa qualità dell’immagine di Dottor Destino sul portachiavi, è impressionante che la Marvel Studios e la Disney siano riuscite a renderlo imponente, soprattutto perché non include nemmeno il corpo intero del personaggio. Mentre Downey ha interpretato un eroe mascherato per 11 anni nell’MCU nei panni di Iron Man, Kevin Feige e il suo team hanno trovato il modo di mostrare il suo volto il più spesso possibile. È curioso come siano riusciti a farlo con Doctor Doom in Avengers: Doomsday, se stanno cercando di replicare quel trucco narrativo.

Comprensibilmente, ci sono dei paragoni tra questo particolare aspetto di Dottor Destino e quello di Ebony Maw, membro del Black Order, principalmente a causa del colore del suo viso e della sua struttura complessiva. Si spera che questo venga corretto in Avengers: Doomsday, o quando verrà finalmente rivelata un’immagine migliore del cattivo interpretato da Downey. In ogni caso, è anche possibile che il paragone sia dovuto principalmente all’emozione trasmessa dalla foto sopra citata. Come già accennato, probabilmente ci saranno altre varianti di Dottor Destino nel film.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America) e Chris Evans (Captain America).